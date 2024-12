2025 : les priorités mondiales, par Raphaël Jerusalmy

Réunie vendredi dernier en session plénière, la Commission Humanitaire Mondiale (CHM) vient de publier la nomenclature des situations d’urgence à gérer au cours de l’année 2025. Cette liste énumère les diverses crises qui frappent le monde par ordre de priorité, selon les critères suivants : nécessité d’une action immédiate de la communauté internationale, gravité de la situation humanitaire sur le terrain, menace pour la stabilité géopolitique.

1. Peuple kurde. Frappe militaire imminente de la Turquie. Devoir d’intervention de forces internationales. Nécessité de la création d’un état kurde ou Kurdistan.

2. Les Ouïghours. Ethnie musulmane chinoise subissant une campagne d’annihilation par stérilisation, emprisonnement de masse en camps de concentration, destruction du patrimoine culturel. Nécessité urgente d’une pression internationale et d’une intervention du monde musulman.

3. Femmes afghanes. Privées de liberté de mouvement, d’éducation, de travail. Il leur est interdit de chanter ou d’élever la voix en public.

4. Corée du Nord. La pire des dictatures existantes. Camps de concentration. Famine.

5. Biélorussie. Tortures et viols dans les prisons, répression de toute opposition au tyran en place.

6. Érythrée. Service militaire indéfini et forcé équivalent aux conditions de vie de forçats.

7. Esclavage et esclavage sexuel dans les pays arabes. Absence de droits élémentaires pour le personnel étranger, séquestration, conditions de travail inhumaines menant à de nombreux décès dus à l’épuisement et à l’absence de traitement médical. Abus sexuels.

8. Enfants soldats. Enrôlement de force d’enfants de moins de quinze ans dans des structures militaires et paramilitaires en Angola, Érythrée, Birmanie, Ouganda, au Congo, Burundi, Soudan et dans la bande de Gaza. Soit plus de 250.000 enfants à l’heure actuelle, de par le monde.

9. Travail des enfants. 160 millions d’enfants travaillent aujourd’hui dans le monde dans des conditions sous-humaines, exploités comme main d’œuvre peu ou non rémunérée dans des ateliers textiles, des plantations de cacao, des déchetteries. D’autres sont utilisés dans la prostitution infantile, le trafic des stupéfiants, le trafic des organes.

10. Peuple tibétain. Sous occupation tyrannique chinoise depuis 65 ans. Répression de la vie culturelle et religieuse, interdiction de voyager, droits civiques restreints. Politique de sinisation par la force du peuple tibétain.

11. Conflit au Soudan. Depuis 2023, guerre civile opposant l'armée soudanaise aux Forces de soutien rapide (FSR), entraînant une crise humanitaire, soit 25 millions de personnes frappées d'insécurité alimentaire.

12. Haïti. Suite à divers cataclysmes naturels et une épidémie de choléra, les Haïtiens vivent dans des conditions tragiquement précaires, aggravées par une instabilité politique endémique et la mainmise de gangs organisés sur les rares ressources.

13. Yémen. Famine au sein de la population vivant dans les zones sous contrôle Houthi. Des milliers d’enfants en bas âge ont péri des suites de malnutrition et manque de soins.

14. Syrie. Depuis le début de la guerre civile en 2011, près de 600.000 morts et plus de 3 millions de réfugiés et déplacés vivant dans des conditions insalubres.

15. Conflit russo-ukrainien. Des milliers de morts et de prisonniers.

16. Birmanie. Graves violences internes et insécurité alimentaire depuis le coup d’état militaire de 2021.

17. Burkina Faso. Déplacements de population massifs dus aux combats opposants divers groupes armés.

18. Somalie. Des millions de personne en détresse sanitaire et alimentaire suite à des heurts entre factions extrémistes ainsi qu’à des catastrophes climatiques sévères.

19. Nigeria.

20. Sahel.

21. Coptes et chrétiens du Proche-Orient.

22. Population zaydite d’Irak.

23. Mayotte.

24. Turkménistan.

25. Iran.

26. Mali.

27. Mauritanie.

28. Myanmar. Épuration ethnique des Rohingyas.

29. Indiens d’Amazonie.

.

.

.

... Bande de Gaza. Libérée de la férule du Hamas. Approvisionnée journellement en aide humanitaire fournie par l’ONU, différentes ONG, plusieurs pays arabes et surtout par Israël. Bénéficiant de budgets d’aide se chiffrant en centaines de millions d’euros par an pour une population de deux millions d’habitants (dont 100 millions d’euros par la France seule en 2023). Couverture médiatique 300 fois supérieure à celle accordée aux innombrables crises recensées ci-dessus (hormis celle figurant au numéro 12).

Liste gracieusement communiquée par le secrétaire général de la CHM.