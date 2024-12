Analyse | Emmanuel Macron : boss de Notre-Dame mais pas flèche politique, par Michaël Darmon

Le 7 décembre 2024, dans la nouvelle cathédrale de Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron - sans le savoir - a paraphrasé le célèbre poème de Hannah Senesh "Eli Eli" : "Mon Dieu, mon Dieu, que ne finissent jamais le sable et la mer, le murmure de l'eau, l'éclair dans le ciel, la prière de l'homme..." Avec ses propres mots, le président français a regretté que ce temps suspendu ne soit pas éternel. Durant ces cinq années de chantier de reconstruction de la cathédrale, Emmanuel Macron a régulièrement trouvé refuge à Notre-Dame, auto-désigné chef des opérations aux côtés du bouillonnant et déterminé général Georgelin, décédé accidentellement en août 2023. Dehors, dans la vraie vie, les temps sont durs.

On connaît maintenant cet aspect de l'esprit du président : les projets mémoriels et immatériels ont toujours plus attiré Emmanuel Macron que le prosaïsme de l'action publique. Les Français qui observent, soutiennent ou endurent sa présidence - chacun cochera sa case - ont appris à le comprendre. Il privilégie le lyrisme au réalisme, l'irénisme au pragmatisme.

À mi-chemin de ses deux prédécesseurs qui ont bâti leur héritage, François Mitterrand et Jacques Chirac, Emmanuel Macron a fait de Notre-Dame son chantier de rénovation pour sa postérité, apposant son imprimatur, validant les choix architecturaux. La décision de reconstruire la flèche de Notre-Dame à l'identique est la sienne. Au départ, le président souhaitait lancer un concours international d'architectes. Mais il comprit très vite que les Français, bousculés dans leurs repères culturels et identitaires, souhaitaient précisément voir ressurgir la flèche de Notre-Dame telle qu'elle s'était dressée durant des siècles. La passion pour la flèche à l'identique raconte cette quête du "même" qui étreint une société française, angoissée face aux changements et aux mutations de l'époque.

Tout à sa passion pour le renouveau des gargouilles, des arcs de voûte et des orgues de Notre-Dame, "le président Quasi-Hugo" représente cette nation inquiète pour le salut de son âme. Pendant qu'il déambule dans les allées de l'histoire, annonçant le retour du temps de la cathédrale au monde, la planète bouge, change. Alors qu'il inspectait pour la 7e fois le chantier, à la veille de la réouverture de la cathédrale, la France était virée du Tchad, le pays qui fut jadis la porte d'entrée de l'armée française sur le continent africain. Le communiqué du pouvoir tchadien fut publié quelques heures après le départ du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. En guise de remerciement et pour solde de tout compte.

Le 7 décembre 2024 au soir, Notre-Dame de Paris brillait de ses atours. Assombries par les siècles, les pierres étaient devenues blondes, éclairant l'édifice d'un éclat inédit. Un faste spirituel a réuni le gotha du monde occidental qui considère la cathédrale de Paris comme un des phares de la civilisation. Emmanuel Macron a réuni autour de lui les chefs d'État et les monarques d'un monde occidental affaibli, attaqué, cherchant à comprendre les codes d'un nouveau monde pourtant maintes fois annoncé.

Alors que l'archevêque de Paris frappait les trois coups rituels pour réveiller la cathédrale engourdie, à quelques milliers de kilomètres de Paris, les rebelles djihadistes syriens, soutenus par la Turquie, inauguraient une nouvelle ère née de l'après 7 octobre, et chassaient Bachar al-Assad du pouvoir au terme d'une stupéfiante offensive éclair. Tandis que le bourdon de Notre-Dame répandait son timbre grave sur la capitale et les sociétés occidentales, le glas sonnait pour le dictateur de Damas qui prenait la fuite. Les dirigeants absents à Notre-Dame continuent de prendre les affaires en main pour remodeler une région irriguée jadis par le christianisme. À Paris, Emmanuel Macron et ses alliés admiraient la nef rénovée de la cathédrale et pendant ce temps, les rebelles syriens, djihadistes défroqués, posaient à nouveau sur le terrain les termes de la guerre du XXIe siècle : le code civil contre la charia. Le 7 décembre 2024, les chefs de l'Occident portaient beau, posaient un regard extatique ou impavide sur les belles pierres de Notre-Dame. Pour autant, les bouleversements quasi simultanés au Moyen-Orient leur signifiaient qu'ils n'étaient pas des flèches politiques. Et ce n'est pas une réunion au sommet de trente minutes à l'Élysée entre Trump, Macron et Zelensky - un zoom en présentiel - qui fera illusion. Le président français qui n'aime rien tant que le théâtre politique a refait le coup de la rencontre entre le président américain et le ministre iranien, invité surprise du G7 de Biarritz en 2019, avec le succès que l'on sait. Seul en scène, le président qui prétendait révolutionner, réformer, clarifier est devenu un ingénieur du chaos et non une flèche politique.