Comment l'attaque iranienne du 14 avril a inauguré de nouvelles alliances au Moyen-Orient

Nous ne pouvons pas ignorer une nouvelle réalité géopolitique et géostratégique au Moyen-Orient depuis le 14 avril dernier, date de l'attaque iranienne contre l'État d'Israël où une large coalition de pays, dont certains sont membres de l'OTAN, ont soutenu Israël contre l'Iran. Est-ce le début d'une nouvelle ère au Moyen-Orient ?

Les États-Unis, aux côtés de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la France, de l'Égypte, de la Jordanie, des Émirats Arabes Unis et de l'Arabie saoudite, ont concrètement participé à la défense d'Israël face à un axe composé de l'Iran, de la Russie, des Houthis, du Hezbollah, du Hamas et des milices pro-iraniennes en Irak et en Syrie. Ce 14 avril était-il la date des prémices d'un partenariat de l'Axe occidental pour la défense d'Israël ? Une situation inédite pour Israël depuis 1948 ?

Jusqu'à présent, tous les gouvernements israéliens avaient souligné qu'Israël était capable de se défendre seul, et cela a effectivement été le cas dans toutes ses guerres. Avec les USA, il n'y a pas de contrat de défense mais un partenariat stratégique, qui préserve la liberté d'action d'Israël. Aucune armée étrangère n'a posé ses bottes sur le sol israélien !

Mais aujourd'hui, la donne a changé : une coalition iranienne avec ses proxys entoure Israël, menace son avenir et son existence et amène l'État hébreu à une situation où il est confronté sur sept fronts ! On pourrait objecter que ce n'est pas la première fois. Lors de la guerre d'indépendance, des Six Jours et de Yom Kippour, Israël a combattu face à plusieurs armées en même temps. Mais toutes ces guerres et affrontements face aux pays voisins et aux opérations antiterroristes se sont déroulés en territoire ennemi, à l'exception des terroristes qui infiltraient Israël pour commettre des attentats.

Le 7 octobre, ce sont des organisations terroristes qui ont envahi le territoire israélien, kidnappé des centaines de civils, femmes, vieillards et enfants, les ont assassinés et violés. Le Hamas n'a pas fait de prisonniers de guerre. Il a kidnappé des civils non combattants dans leur lit au petit matin.

De plus, la menace iranienne devient réelle, avec cette attente d'une attaque à tout moment sur le sol israélien. Si cette coalition occidentale se crée, ce n'est pas pour l'amour de Sion. Les pays européens connaissent sur leurs propres sols la terreur des attentats terroristes musulmans. De plus, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne savent très bien que l'Iran possède des missiles qui pourraient les atteindre, sans parler de l'arme nucléaire iranienne, le cas échéant.

Concernant la question nucléaire iranienne : seule une coalition multinationale, dirigée par les États-Unis, sera en mesure d'affronter l'Iran le jour où il deviendra clair qu'il y a vraiment une très forte menace sur le monde libre. Je pense que la première action contre l'Iran serait en premier lieu d'attaquer les fondements économiques de ce pays qui reposent sur l'exportation de gaz et de pétrole. Cela ferait effondrer l'économie iranienne avec probablement une augmentation du prix du pétrole pour une durée assez courte, mais cette action anéantira la capacité de l'Iran à investir dans son armée, à financer les mouvements terroristes et freinera complètement sa course vers l'arme nucléaire.

Bien sûr, je souhaite que cette coalition ne soit pas dans l'obligation d'agir, mais nous devons être prêts face à cette nouvelle réalité. Peut-être cela donnera-t-il à cet axe iranien la possibilité de réfléchir à deux fois avant d'affronter une structure militaire comprenant Israël, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et la participation de la Jordanie qui permet le survol de son espace aérien.

En extrapolant un peu, une telle coalition des pays occidentaux et de ceux de la région pourrait un jour constituer une base pour parvenir à un ordre nouveau au Moyen-Orient. C'est un rêve, mais le principe est déjà applicable aujourd'hui : Israël n'est plus seul et agit avec ses alliés. Cette coalition autour d'Israël pourra probablement améliorer les chances de parvenir, sinon à un règlement de paix, du moins à une certaine stabilité dans la région.