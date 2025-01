Guerre : pourquoi les politiques ne doivent pas primer sur les militaires

En Israël, comme dans toute démocratie, l’armée est subordonnée au pouvoir politique. En cas de guerre, c’est le gouvernement qui a le dernier mot quant à la stratégie à adopter et les opérations à mener. Cependant, un gouvernement avisé ne saurait prendre de décision sécuritaire sans avoir consulté au préalable les responsables des services de défense et de sécurité nationale. De ce fait, il incombe aux chefs de Tsahal, du Shin-Beth et du Mossad de soumettre aux élus civils des rapports et analyses fiables leur permettant de décider de manière réfléchie et avertie, sur base d’une perception claire de la situation. La façon dont l’armée présente les faits aux politiciens influence souvent leurs décisions. Si le chef de l’état-

major, après avoir exposé les atouts et les risques, garantit le succès d’une opération, il est à présumer qu’il convaincra aisément le gouvernement de l’autoriser. Il en va de même pour des besoins pressants en matière de budget, d’armement et de personnel. En temps de guerre, il est donc absolument vital que le pouvoir politique soit à l’écoute des militaires. Et que les militaires éprouvent une confiance sans faille envers l’autorité gouvernementale.

Cette confiance mutuelle s’est effritée durant les derniers mois, jusqu’à aboutir au renvoi du ministre de la Défense. Les réunions du cabinet sécuritaire ont donné lieu à des échanges verbaux virulents entre certains ministres et les membres du haut-commandement de Tsahal et des services secrets, chaque « camp » accusant l’autre d’échec dans la négociation pour la libération des otages. Le problème de l’exemption de la population juive ultra-orthodoxe de servir dans Tsahal a été un autre point de discorde entre politiciens et militaires. L’armée, suite à l’épuisement des réservistes ayant combattu des mois d’affilée à Gaza, puis au Sud-Liban, prétend souffrir d’un manque cruel de combattants, soit 60.000. Ce chiffre correspond au nombre de citoyens israéliens exempts du devoir de service militaire et de réserve. De leur côté, les partis ultra-orthodoxes menacent de faire tomber le gouvernement, même en pleine guerre, si leurs revendications ne sont pas honorées.

La coalition gouvernementale actuelle pose un problème d’ordre sécuritaire dans la mesure où certains de ses membres sont ouvertement hostiles et irrespectueux à l’égard des commandants de Tsahal et des chefs des services de sécurité. Ils s’avèrent être, pour la plupart, des personnes sans qualification aucune pour

discuter de sujets sécuritaires. Parmi eux, bon nombre n’ont même jamais revêtu l’uniforme de l’armée de leur pays. Cette eau dans le gaz entre officiers et fonctionnaires n’est pas trop grave en temps normal. Elle peut même être le signe d’une bonne santé de la démocratie. Mais en temps de guerre, elle est inadmissible et en opposition totale avec la grande tradition d’union nationale qui a été le fait de tous les conflits qu’a connus Israël depuis 1948. Ces divisions internes ont été interprétées par l’ennemi comme une marque de dégénérescence institutionnelle qui a encouragé le passage à l’acte du 07 octobre.

Freiné par des intérêts politiciens et des chantages incessants de certains partis, le gouvernement n’a pas encore consolidé l’acquis militaire sur le terrain, ni capitalisé sur la nouvelle équation stratégique. Aucune décision n’a été prise quant au « jour d’après » les combats, comme remplacer le régime du Hamas, à Gaza. Ou fixer l’objectif final de l’offensive au Sud-Liban. S’agit-il d’un manque de vision géopolitique ? Ou bien d’une paralysie institutionnelle due aux jeux de pouvoirs à l’intérieur du système politique ? La question se pose de savoir jusqu’à quel point, au nom de la démocratie, on peut risquer de nuire à la sécurité du pays. Et si, dans la crise sans précédent que traverse actuellement Israël, il ne faudrait pas envisager de donner plus de lest aux forces de défense. Et mettre de côté les jeux de la politique, par une

sorte de conflit d’intérêts. La solution n’est pas aisée. Il est néanmoins urgent de trouver la formule qui, tout comme en temps de paix assure que les militaires soient subordonnés au gouvernement, permette qu’en temps de guerre les politiciens obtempèrent plus souplement aux nécessités de défense, telles que les définissent les professionnels de Tsahal et des service secrets. Loin de moi, la prétention de résoudre ce dilemme du degré d’influence des forces de défense nationale face à celui du pouvoir politique, pour ce qui concerne la sécurité de la nation en temps de guerre. Bien que les sondages menés ces jours-ci auprès de la population israélienne le tranchent sans l’ombre d’un doute.