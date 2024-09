Israël: passion américaine et faille moyen-orientale, par Myriam Shermer

L'obsession américaine

Hier mercredi, dès l'aube, on pouvait lire les réactions de la twittosphère israélienne au débat télévisé entre Donald Trump et Kamala Harris sur la chaîne américaine ABC, qui avait eu lieu dans la nuit quelques heures plus tôt. Une bonne partie de la presse avait suivi l'événement en direct.

Il y a bien entendu les journalistes qui font des comptes-rendus par obligation professionnelle. Mais tant d'autres choisissent délibérément de se lever en pleine nuit pour suivre ce qui n'est même pas l'événement principal de la campagne américaine. Une passion pour tout ce qui touche de près ou de loin aux États-Unis qui interpelle.

Bien sûr, la politique outre-Atlantique a un impact énorme sur l'État hébreu, et cette année, plus que jamais, l'identité du vainqueur de novembre déterminera la suite de la guerre. Mais ne nous leurrons pas : cette fascination ne date pas d'hier. Tout ce que le milieu médiatique compte de gens importants sait s'y retrouver sans sourciller dans les méandres des primaires, caucus et autres États pivots américains. Ils ont en tête une quantité incroyable de détails, quand ils ne connaissent que très superficiellement la vie politique de leurs voisins immédiats au Proche-Orient. C'est bien simple, dans toute rédaction, pour chaque journaliste spécialiste des affaires arabes, on trouvera une dizaine de collègues qui se passionnent pour les affaires américaines, que ce soit leur domaine ou non, reflétant la tendance générale de la société israélienne.

La culture américaine est partout, il est presque impossible d'y échapper ; la culture arabe, elle, est nettement moins accessible aux Israéliens

Mea culpa

Cela pourrait sembler trivial, mais ça ne l'est pas. À l'heure où le premier anniversaire du 7 octobre approche et où les enquêtes voient le jour les unes après les autres - il est grand temps que la presse israélienne fasse également son mea culpa.

Voici le mien : nous n'avons pas posé assez de questions. Ni aux politiciens, ni aux forces de l'ordre, ni aux spécialistes. Gaza nous était largement inconnue. Nous ne nous sommes pas intéressés à ce qui se passait dans la twittosphère de nos voisins. À leur culture, à leurs plaisanteries, à leurs polémiques internes. Notre intérêt pour la politique étrangère était ailleurs.

Les raisons de cette situation sont évidentes. La culture américaine est partout, il est presque impossible d'y échapper ; la culture arabe, elle, est nettement moins accessible aux Israéliens. Parce que les rudiments d'arabe qu'ils apprennent à l'école sont insuffisants et presque jamais mis en pratique, une grande partie des destinations proche-orientales leur étant fermées. Et surtout parce que l'histoire sanglante du conflit judéo-arabe rend inévitablement la tâche moins facile.

Qu'aurions-nous pu éviter si la presse israélienne avait passé du temps sur les fils d'info palestiniens ?

Mais les conclusions du 7 octobre sont sans appel. Les Israéliens ne peuvent plus se permettre de vivre les yeux tournés vers la Statue de la Liberté, comme si leur environnement immédiat n'existait pas. Ils doivent maîtriser un arabe courant à l'issue de leur scolarité. Ils doivent étudier l'histoire de l'islam et de la région, en connaître les codes et les grandes lignes de lecture. Ils doivent pouvoir avoir accès à la culture du bassin levantin, et ne plus confier cette tâche uniquement aux services de renseignements, qui se sont si lourdement trompés.

Qu'aurions-nous pu éviter si la presse israélienne avait témoigné d'un plus grand intérêt pour leur travail ? Si nous avions posé des questions sur nos a priori ? Si nous avions passé du temps sur les fils d'info palestiniens ? Des questions qui, à titre personnel, me tourmenteront encore longtemps.

Israël s'est gravement leurré par deux fois, avant la Guerre de Kippour en 1973, puis en 2023. Il ne peut y avoir de troisième. Cela nécessite inévitablement un grand plongeon dans la culture locale. Sans décalage horaire ou presque, les journalistes n'auront même pas besoin de se lever la nuit.