Élections européennes : la montée de l'extrême droite ébranle le continent

Les élections européennes de cette année ont été marquées par une nuit tendue, les sondages en sortie des urnes prévoyant des victoires impressionnantes pour les partis d'extrême droite dans les pays les plus influents du continent - la France, l'Allemagne et l'Italie. Cependant, au petit matin, les partis dominants pro-européens et libéraux ont pu souffler, les trois principaux blocs en Europe - le Parti Populaire Européen, les Sociaux-démocrates et Renaissance - ayant remporté une majorité confortable de plus de 400 sièges sur les 720 disponibles au Parlement européen.

ASSOCIATED PRESS/Ludovic Marin

Malgré ce soulagement, la montée en puissance de l'extrême droite en Europe est indéniable et envoie un signal d'alerte dans les pays du vieux continent. Selon les résultats préliminaires, les partis d'extrême droite devraient occuper un quart des sièges au Parlement européen, contre un cinquième lors des élections précédentes. Ces résultats reflètent clairement la direction du vent dans plusieurs pays clés et posent un défi de taille aux dirigeants. Les grands perdants de ce scrutin sont le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz.

AP Photo/Lewis Joly

France : Le Rassemblement national de Marine Le Pen a réalisé une performance remarquable, obtenant deux fois plus de voix que les alliés du président Macron. Face à ces résultats, ce dernier a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue d'élections anticipées, dont le premier tour aura lieu le 30 juin. Un pari audacieux mais logique au vu du climat politique actuel. Macron espère que lors d'élections nationales, le vote des Français sera plus mesuré, mais le risque que Le Pen l'emporte et impose en Premier ministre Jordan Bardella est réel. Le président mise peut-être sur le fait qu'une cohabitation pourrait atténuer l'attrait du RN dans trois ans, lors des prochaines présidentielles.

(AP Photo/Markus Schreiber)

Allemagne : Bien qu'arrivée deuxième, la performance de l'AfD, parti d'extrême droite, est significative. Les sociaux-démocrates du chancelier Scholz ne sont que troisièmes, essuyant une défaite. Le chancelier va devoir affronter les appels du centre-droit à avancer les élections. L'AfD est un parti controversé, jugé trop extrême même par Marine Le Pen. Certains de ses membres ont tenu des propos ambigus sur les crimes nazis ou sont soupçonnés d'avoir reçu de l'argent russe.

AP Photo/Gregorio Borgia

Parmi les autres vainqueurs, citons la Première ministre italienne Giorgia Meloni, dont le parti Fratelli d'Italia réalise une performance impressionnante avec 29 % des voix, et le Polonais Donald Tusk, à la tête d'un parti de centre-droit victorieux. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sort également renforcée, son parti ayant conservé son poids. Les grands perdants sont les Verts, qui perdent une vingtaine de sièges, peut-être en raison d'une campagne russe visant leur agenda environnemental. Viktor Orban déçoit également, son parti Fidesz réalisant son plus mauvais score face notamment à un jeune opposant anti-corruption, Peter Marki-Zay, qui réalise près de 30 %.

AP Photo/Virginia Mayo

En conclusion, ces résultats signalent aux dirigeants européens qu'ils devront prendre en compte les frustrations des citoyens sur les questions de l'immigration et de l'économie. Si le succès des partis extrémistes pourrait nécessiter quelques changements sur ces questions, sur d'autres enjeux majeurs comme la guerre en Ukraine et la menace russe, la position européenne ne devrait pas changer.