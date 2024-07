Le quatrième Reich, par Raphaël Jerusalmy

Le troisième Reich hitlérien se caractérisa par la suprématie aryenne, le totalitarisme, l'expansion territoriale et l'antisémitisme. Pour savoir ce qui caractérisera le quatrième Reich, il suffit de remplacer suprématie aryenne par suprématie islamique, totalitarisme par sharia, expansion territoriale par djihad et antisémitisme par destruction de l'État d'Israël, et vous obtiendrez la formule d'un nouveau nazisme.

Reste à savoir quelle sera la capitale de ce Reich : Téhéran, Doha, Istanbul ? Misons aujourd'hui sur le Qatar, lequel est attaché à la cause des Frères musulmans par la Bay'a, soit un serment d'allégeance solennel. Les Frères musulmans se targuent d'achever l'œuvre entamée par Hitler en exterminant les Juifs et soumettant le reste des infidèles à la loi coranique.

Le Qatar, qui les soutient, est une pétro-monarchie dirigée par la dynastie des Al-Thani dont la fortune privée s'élève à 335 milliards de dollars. En sus de ses yachts, villas et du PSG, ce clan s'achète des universités. Aux États-Unis, il en est même le donateur numéro un, avec Yale et Columbia en tête pour les heureux bénéficiaires. Cet argent sert à entretenir un discours de la haine et une incitation à la violence par le biais de l'apologie sans complexe du terrorisme et d'appels à divers boycotts. Messages vaillamment repris par la chaîne médiatique officielle du Qatar, Al-Jazeera, dont de nombreux journalistes, invités et analystes sont de dignes émules de Goebbels et du journal hitlérien Der Stürmer.

Dans un rapport publié la semaine passée, le Département d'État américain déplore les contenus antisémites des livres scolaires du Qatar. Citons : "Les Juifs sont corrompus, tueurs de prophètes, faux-jetons et arrogants." À quoi s'ajoute, pour les élèves de onzième, que les Juifs n'ont aucun droit sur Jérusalem. Enfin, l'histoire du nazisme enseignée aux petits Qataris ne mentionne aucunement la Shoah.

Est-ce pour compenser ou dissimuler ce triste agenda que le Qatar dépense des sommes non moins énormes pour se créer une attrayante image de marque ? En novembre 2017, i24NEWS a révélé un versement de 3 millions de dollars à Human Rights Watch pour enfouir certains détails déplaisants de ce régime dont nous parlerons plus bas. Bon nombre d'ONG bénéficient elles aussi de cette générosité, l'argent n'ayant pas d'odeur. Pas même celle du sang des victimes du terrorisme financé par chèques en pétrodollars tirés à l'ordre du Hamas et de l'UNRWA, sur le même compte en banque.

Le Qatar fait des pieds et des mains pour se faire bien voir de l'Occident, tout en préservant un fondamentalisme islamique des plus stricts. Et l'Occident marche dans la combine, les Américains en tête, qui maintiennent leur principale base aérienne de la région, Al Udeid, non loin de Doha et considèrent le Qatar comme "un important allié hors-OTAN".

Or voici ce qu'il faut savoir du Qatar. N'ayant pratiquement ratifié aucune convention de protection des droits de l'homme, de la femme et de l'enfant, le Qatar détient en otages et en esclavage des dizaines de milliers de travailleurs étrangers, venus principalement de l'Inde, du Népal et de l'Afghanistan. En 2022, une résolution du Parlement européen a condamné le Qatar pour sa responsabilité dans des milliers de décès par suite de soif, épuisement et non-assistance médicale de base aux divers personnels embauchés pour préparer et gérer la Coupe du monde de football.

En sus d'abus sexuels commis à l'encontre de femmes étrangères engagées comme employées de maison, le Qatar pratique une discrimination claire des femmes en général, avec des lois maritales favorisant les hommes, dont celles sur l'héritage ou la garde des enfants. Les femmes qataries sont limitées par leurs pères et maris dans leur liberté de mouvement. Elles doivent obtenir leur permission expresse pour se déplacer ou voyager.

La liberté d'expression est piétinée. Il est formellement interdit d'émettre quelque critique que ce soit à l'encontre de la dynastie régnante qui ne blague pas là-dessus puisque ceux qui ont le toupet d'enfreindre ce décret sont incarcérés puis dûment bastonnés. Les plus talentueux en verve ayant droit à la torture par électrodes.

Mais tout cela est secondaire par rapport à l'activité principale du Qatar : le soutien au terrorisme partout dans le monde. Il finance des mercenaires d'Al-Qaïda tant en Libye qu'en Syrie, dont Ahrar al-Sham qui a combattu le régime d'Assad aux côtés de Daesh ! Fin 2023, le Canard Enchaîné dévoile que le Qatar a versé quinze millions de dollars aux djihadistes maliens, avec des conséquences dévastatrices pour la stabilité de l'Afrique occidentale. L'autorisation de ce versement est signée de la main même de l'émir qatari. Évidemment, le chouchou du Qatar demeure le Hamas, à raison d'un milliard et demi de dollars durant les dix dernières années. Sans oublier le "droit d'asile" et l'hébergement en faveur des dirigeants terroristes qui se prélassent par dizaines dans les palaces de Doha.

Est-il possible que le Qatar ait été au courant de l'attaque prévue pour le 7 octobre 2023 ? Est-il plausible qu'il ne l'ait pas été ? N'est-ce pas avec le ciment envoyé à Gaza pour bâtir le quartier résidentiel de Hamad City que le Hamas a pu construire ses tunnels ? N'est-ce pas avec une soi-disant aide humanitaire que les commandants du Hamas ont rempli leurs caisses ? Le massacre du 7 octobre n'a-t-il pas permis de saboter la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite qui inquiète le Qatar au plus haut point ?

Le Qatar est un État archaïque qui tente de se faire passer pour une nation avancée. Alors qu'il n'a d'autre ambition que de poursuivre les buts de l'Islam radical qui correspondent en tous points au programme du Reich nazi. À moins que l'inverse soit vrai… Rappelons que la Société des Frères musulmans fut fondée en 1928, à Ismaïlia, soit cinq ans avant la montée d'Hitler au pouvoir.