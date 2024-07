Analyse | Macronisme : le grand remplacement

Un septennat : c'est le temps qu'aura duré le macronisme, né en mai 2017 sous le signe de Jupiter et mort en juin 2024 sous celui de Néron. Le mouvement En Marche, reprenant les initiales de son démiurge et président fondateur, était entretemps devenu Renaissance. Aux antipodes de la réalité de son bilan : une France à l'arrêt et en pleine déliquescence.

Lorsqu'il a appuyé dans un grand éclat de rire intérieur sur le bouton de la dissolution, Emmanuel Macron a non seulement dissous le macronisme mais s'est peut-être dissous lui-même.

En regardant sa déambulation dans les rues du Touquet, déguisé en simili Top Gun, avec ce blouson d'aviateur qu'il aime porter les week-ends, ses lunettes de soleil et sa casquette, en ce jour le plus grave pour la République, on se dit qu'en fait ce président se fout de tout désormais et que la fin de sa présidence ne sera qu'une suite de tableaux scénographiques, coupé des Français qui le rejettent, dans une sorte de Puy du Fou présidentiel. Le dimanche 30 juin, pour le premier tour des élections législatives anticipées, conscient de la fadeur de l'interminable séquence de bain de foule face à des Touquettois tout en retenue républicaine, Emmanuel Macron a décidé de donner un coup de chaud à ce "système" médiatique qu'il dit abhorrer mais qu'en réalité il adore.

Bravant les foudres présidentielles, ses conseillers ne savent plus comment lui recommander d'être dans "l'économie du geste", alors qu'il adore se mettre en scène au point de confondre les selfies et les sondages de popularité. Plus il s'exprime et plus les Français le rejettent, mais il n'en a cure. Au contraire, il en rajoute. Au point d'oser affirmer, déguisé en Top Gun du pauvre, qu'il ne regrette absolument pas d'avoir dissous l'Assemblée nationale.

Au terme de cette entreprise désastreuse, tout est perdu fors lui-même. Et c'est bien la seule chose qui compte pour le président français, enfermé dans la certitude de son génie. Pour Emmanuel Macron, les hommes naissent "ego" et il le prouve. Tout en confirmant la véracité de l'adage politique : les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Le soir de son élection en 2017, il prononçait le serment de la cour du Louvre : plus jamais les Français n'auraient à voter pour l'extrême droite. Résultat : jamais le RN n'a été aussi fort que sous la présidence d'Emmanuel Macron. Il promettait d'apaiser les passions tristes de la France, les fractures nationales sont devenues des gouffres.

Lors de ses vœux, au seuil de 2024, le président Macron promettait de faire de l'année 2024 "l'année des fiertés françaises". Il est vrai qu'il paraît que la France accueille dans quelques jours les J.O., en tout cas au vu des travaux et des zones fermées dans la capitale. Les embouteillages sont déjà là, pour la fierté il faudra attendre encore un peu car pour l'heure la France est la risée du monde depuis le coup de génie de son président qui a choisi la période où la planète a les yeux braqués sur Paris pour précipiter son pays dans le chaos.

Le RN s'apprête donc à remplacer le macronisme, les marcheurs survivants du cataclysme déclenché par Macron sont devenus des galériens du parlement, opposants condamnés à la portion congrue d'un pouvoir évaporé. Ils seront en permanence renvoyés à leur bilan à peine oseront-ils critiquer le nouveau gouvernement. Ils n'oseront plus invoquer ce chef, virtuose de la tirade et du concept fumeux, qu'ils ont tant admiré alors que lui ne les a jamais aimés.

Quant à Emmanuel Macron, il poursuivra son seul-en-scène face au RN, quel que soit le résultat du deuxième tour des élections législatives. Il se murmure d'ailleurs que le président consulte des juristes afin de vérifier dans quelle mesure il pourrait invoquer l'article 16 de la Constitution qui lui donne les pleins pouvoirs. Emmanuel Macron, après avoir décimé sa majorité, peaufine le dernier acte de sa présidence : un duel solitaire au sommet face à Marine Le Pen, cet adversaire qui lui a toujours porté chance.