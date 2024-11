Malgré "l'espoir Trump", la normalisation Israël -Arabie saoudite semble s'éloigner

De "chaque jour nous nous rapprochons" aux appels au gel de l'adhésion d'Israël à l'ONU, le rêve de la normalisation israélo-saoudienne reste hors de portée / Analyse d'Ariel Oseran

Alors que le monde se prépare à un second mandat de Donald Trump à la Maison Blanche, le sentiment dominant en Israël est que la normalisation avec l'Arabie saoudite est imminente. Une fois Trump de retour au Bureau ovale, ce serait une affaire conclue, pensent-ils.

Les politiciens et analystes israéliens décrivent longuement comment Trump est déterminé à achever ce qu'il a commencé à la fin de son premier mandat avec les "Accords d'Abraham", qui ont vu les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc établir des relations diplomatiques formelles avec Israël. Selon eux, dès que Trump prendra ses fonctions, l'Arabie saoudite relancera rapidement les efforts de normalisation. Cependant, à leur grand regret, les développements sur le terrain indiquent le contraire.

Au-delà de leur volonté d'infliger une brutalité maximale et de déshumaniser les Israéliens, l'un des objectifs déclarés du Hamas dans leurs attaques du 7 octobre était de faire dérailler les efforts de normalisation entre Jérusalem et Riyad. De tous leurs objectifs, c'est peut-être le seul qu'ils ont réussi à atteindre.

Les mois précédant les attaques avaient vu une dynamique positive à cet égard. "Chaque jour nous nous rapprochons", avait déclaré le Prince héritier Mohammed Ben Salmane dans une interview à Fox News, seulement 17 jours avant le 7 octobre, concernant les chances d'une normalisation saoudo-israélienne.

Avant le 7 octobre, l'exigence saoudienne était "une voie viable vers un État palestinien". Depuis, Riyad a durci sa rhétorique, exigeant plus de progrès sur la question palestinienne. La semaine dernière, le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal Ben Farhan, a déclaré que la normalisation saoudo-israélienne était "hors de question".

Puis est venu le sommet conjoint de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique à Riyad lundi. L'hôte, Mohammed Ben Salmane, a prononcé ce qui était probablement la critique publique la plus sévère d'Israël jamais émise par le Prince héritier saoudien.

"Le Royaume réitère son rejet catégorique du génocide commis par Israël contre le peuple palestinien frère", utilisant pour la première fois publiquement le terme génocide en relation avec Israël. La résolution du sommet est allée jusqu'à appeler à la suspension de l'adhésion d'Israël aux Nations Unies, tout en demandant d'accorder à la Palestine le statut de membre à part entière.

Il n'est pas absurde de croire qu'une fois de retour à la Maison Blanche, le président élu Trump travaillera à raviver les efforts de normalisation israélo-saoudiens. Mais le Moyen-Orient n'est plus le même qu'avant le 7 octobre, et il est possible que la vision de Trump sur la région ait également évolué.

Étant donné sa déception concernant le "vote juif" lors des élections de la semaine dernière et la montée surprise des électeurs arabes et musulmans, Trump pourrait décider d'"ajuster" sa vision de la région, jusqu'ici considérée comme basée sur un soutien indéfectible à Israël. Il existe une réelle possibilité que les Israéliens aient une surprise le 6 janvier.

Quant aux Saoudiens, tant que les images quotidiennes sortant de Gaza continueront de montrer mort et destruction généralisées, ils ne pourront pas faire un pas vers la normalisation en raison d'une opinion publique interne largement favorable aux Palestiniens.

Et même si ou quand la guerre à Gaza se terminera, il y aura beaucoup de travail à faire avant qu'un officiel saoudien ne soutienne publiquement la reconnaissance d'Israël. Si les Saoudiens veulent la normalisation, ce que je crois, les sentiments anti-israéliens au Moyen-Orient sont à leur plus haut niveau depuis des années, limitant leur capacité à avancer dans un avenir proche. Dans l'état actuel des choses, la normalisation saoudo-israélienne reste hors de portée et semble s'éloigner.