Message d'une Israélienne en détresse à un Français ignorant

Hier soir, j'ai reçu un message de mon coiffeur de Strasbourg. Un type sympa, à qui je n'ai pas parlé depuis dix ans. Hier donc il m'a écrit : "Coucou et à toute ta famille. Voilà ma pensée. Il faudrait dire à Bibi d'arrêter ses conneries sous prétexte de vouloir défendre son pays ou votre pays devrais-je dire. Il s'emploie à éradiquer les populations autour de lui pour agrandir votre pays, comme Poutine ou autre dictateur réélu." Je vous épargne la suite.

Le message de Julien m'a empêché de dormir un bon moment et c'est dommage parce que si j'avais su j'aurais fait des efforts. À 6h30 les alertes aux missiles me sortaient de mon lit. Julien (on a changé son prénom par bonté d'âme) ne demande pas comment je vais après un an de guerre, semble très en colère, m'explique que Bibi tue pour gagner des territoires, ne parle ni du Hamas, ni du Hezbollah, ni du 7 octobre et encore moins du 8.

Combien de Julien compte la France ? Combien de Julien ignorent qu'Israël n'a pas vécu une seule journée depuis un an sans être attaqué par les missiles, du Hamas, du Hezbollah, des Houthis ou de l'Iran ? Combien de Julien pensent que Benjamin Netanyahou veut tuer les Arabes pour gagner des territoires ? Combien de Julien comptent les morts pour déterminer qui sont les bons et qui sont les méchants ?

Ni Sébastien Delogu qui assume son inculture, ni Rima Hassan qui se targue d'être une grande intellectuelle, ni aucun de ceux qui suivent de près ou de loin ce conflit et qui détestent Israël, son concept, son idée, son existence, ne prétendent qu'il s'agit d'une éradication en vue d'une invasion. Nasrallah et Khamenei ont inventé ce narratif il y a quelques semaines. "Foules musulmanes réveillez-vous, Israël, après Jérusalem, veut conquérir vos terres." Julien aussi. Et avec lui, sûrement, des millions et des millions de Français qui glanent des infos, des images surtout, ici et là, et dont le grand cœur s'accommode très vite... Dans les cafés du coin, les salons de coiffure ou les repas de famille.

Julien s'est sûrement senti mieux après avoir envoyé ce message. Il a soulagé sa rage. Il a bien dormi lui. Loin des roquettes et des fous du Hamas, du Hezbollah et de l'Iran. Loin, très loin des Israéliens, des Palestiniens et des Libanais qui en sont les victimes.