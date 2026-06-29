Pourquoi Emmanuel Macron reçoit le sultan d'Oman

La visite du sultan Haïtham ben Tariq à Paris ce lundi 29 juin n'est pas une simple visite bilatérale. Elle intervient à un moment où le Moyen-Orient est en pleine recomposition après la guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Les deux dirigeants doivent évoquer la sécurité du détroit d'Ormuz, la désescalade régionale, les relations économiques et la coopération stratégique franco-omanaise.

https://x.com/i/web/status/2071542629582438423 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Pourquoi cette visite est-elle stratégique ?

Depuis plusieurs mois, Oman s'est imposé comme le principal médiateur entre l'Iran, les États-Unis et plusieurs capitales occidentales. Mascate a participé aux efforts ayant conduit au cessez-le-feu et au mémorandum d'entente entre Washington et Téhéran. Emmanuel Macron a d'ailleurs remercié personnellement le sultan pour son rôle dans la libération de ressortissants français détenus en Iran et dans les efforts de désescalade.

Pour Paris, recevoir le souverain omanais revient à dialoguer avec l'un des très rares dirigeants capables de parler simultanément à Téhéran, Washington, Riyad, Abou Dhabi et aux Européens.

L'enjeu majeur : le détroit d'Ormuz

Le dossier central sera la sécurisation du détroit d'Ormuz, passage stratégique par lequel transite une part considérable du pétrole et du gaz mondial. Après les tensions régionales des derniers mois, la France considère la liberté de navigation comme une priorité économique et sécuritaire. Oman partage cet objectif : le sultanat vit directement de la stabilité du Golfe et cherche à empêcher toute nouvelle escalade militaire. Les deux dirigeants devraient réaffirmer leur volonté de garantir une circulation maritime « libre et inconditionnelle ».

Des accords économiques attendus

Au-delà de la géopolitique, Paris souhaite renforcer sa présence économique dans le Golfe.

Les discussions porteront sur les investissements omanais en France, l'énergie et les infrastructures, les industries de défense, la transition énergétique, les transports maritimes et les grands projets industriels. La présence du président de l'Autorité d'investissement d'Oman et de plusieurs ministres économiques au sein de la délégation montre que cette visite comporte une forte dimension commerciale.

Les conséquences politiques

Cette rencontre confirme la volonté française de jouer un rôle diplomatique autonome au Moyen-Orient. Pour Emmanuel Macron, Oman est devenu un partenaire incontournable afin de conserver un canal de dialogue avec l'Iran tout en rassurant les monarchies du Golfe. Pour le sultan Haïtham, être reçu à l'Élysée renforce son image de médiateur régional et accroît le poids diplomatique de Mascate dans les futures négociations sur la sécurité du Golfe.

Cette visite dépasse largement le cadre franco-omanais. Elle traduit un déplacement du centre de gravité diplomatique du Golfe : alors que l'Arabie saoudite et les Émirats incarnent la puissance économique, Oman est devenu la puissance de la médiation. Paris l'a parfaitement compris. En choisissant de recevoir le sultan quelques semaines après la guerre régionale, Emmanuel Macron cherche moins à signer des contrats qu'à consolider le seul canal de dialogue encore crédible avec Téhéran. Si des accords économiques sont attendus, l'enjeu véritable est ailleurs : empêcher une nouvelle crise à Ormuz et préserver un interlocuteur capable de parler à tous les camps. Dans le Moyen-Orient de 2026, le sultanat d'Oman apparaît plus que jamais comme la « Suisse du Golfe », un rôle dont la valeur stratégique n'a jamais été aussi élevée.