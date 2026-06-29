L'Iran et les États-Unis acceptent de suspendre leurs attaques et de se rencontrer mardi au Qatar

L'Iran et les États-Unis ont accepté de cesser de s'attaquer « pour le moment » et prévoient de se rencontrer mardi au Qatar, selon Axios, qui cite plusieurs responsables américains. « Nous avons décidé d’arrêter toutes les activités cinétiques », a déclaré un haut responsable américain. Un autre a précisé que les attaques cessaient « pour le moment » et que « les navires pou(vaient) circuler librement » dans le détroit d'Ormuz, alors que les négociations se poursuivent.