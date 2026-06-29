LIVE BLOG | Téhéran et Washington acceptent de suspendre leurs attaques
Une rencontre est prévue ce mardi au Qatar.
États-Unis–Allemagne : vers un nouveau partage des responsabilités au sein de l'OTAN
Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, et le secrétaire d'État américain Marco Rubio se réuniront cette semaine à Washington pour discuter d'un nouveau partage des responsabilités au sein de l'OTAN. Les deux responsables prépareront également le sommet de l'Alliance prévu la semaine prochaine à Ankara, avec pour objectif d'assurer un soutien durable à l'Ukraine. Selon Johann Wadephul, ce soutien doit permettre de convaincre Moscou qu'il est « enfin temps de mettre fin aux tueries en Ukraine et de venir à la table des négociations ».
Un homme tué près de Nazareth, sixième victime en 24 heures dans la communauté arabe
Un homme de 30 ans a été abattu tôt lundi près de Nazareth, devenant la sixième victime de la vague de violences qui touche la communauté arabe israélienne depuis dimanche. Touché alors qu'il se trouvait dans sa voiture, il a été déclaré mort sur place par les secours. Par ailleurs, un homme de 50 ans a été grièvement blessé lors d'une fusillade à Barta'a. Selon les autorités, ces violences sont liées à des règlements de comptes entre organisations criminelles et à des conflits familiaux. Depuis le début de l'année, au moins 142 membres de la communauté arabe ont été tués dans cette vague de criminalité.
Détroit d’Ormuz : l’Iran met en garde les navires contre tout contournement de son itinéraire
L'Iran a averti dimanche que toute tentative d'emprunter une route différente de celle longeant ses côtes dans le détroit d'Ormuz risquait « d’accroître les tensions » dans la région. Cette mise en garde intervient après la récente reprise des hostilités entre Téhéran et Washington. Malgré la signature, le 17 juin, d'un protocole d'accord et l'ouverture de pourparlers en Suisse, le contrôle du détroit d'Ormuz demeure au cœur des tensions. Les États-Unis et l'Iran continuent de s'accuser mutuellement de violations du cessez-le-feu, alors que cette voie maritime stratégique reste essentielle au commerce mondial du pétrole.
Le pétrole monte légèrement suite à la pause des hostilités au Moyen-Orient
Les cours du pétrole ont progressé légèrement lundi après l'annonce d'une suspension mutuelle des attaques entre les États-Unis et l'Iran. Cette accalmie a limité la hausse des prix, après un net rebond en début de séance asiatique. Vers 03h00 GMT, le baril de WTI gagnait 1 %, à 69,92 dollars, tandis que le Brent avançait de 0,51 %, à 72,36 dollars. Les marchés restent attentifs à l'évolution des discussions entre Washington et Téhéran.
L'Iran et les États-Unis acceptent de suspendre leurs attaques et de se rencontrer mardi au Qatar
L'Iran et les États-Unis ont accepté de cesser de s'attaquer « pour le moment » et prévoient de se rencontrer mardi au Qatar, selon Axios, qui cite plusieurs responsables américains. « Nous avons décidé d’arrêter toutes les activités cinétiques », a déclaré un haut responsable américain. Un autre a précisé que les attaques cessaient « pour le moment » et que « les navires pou(vaient) circuler librement » dans le détroit d'Ormuz, alors que les négociations se poursuivent.
Le Hezbollah dit se réserver le droit de « défendre sa patrie » après les attaques israéliennes au Liban
Le Hezbollah a affirmé lundi se réserver le droit de « défendre sa patrie » après les frappes israéliennes menées dans le sud du Liban. Dans un communiqué, le mouvement accuse Israël d'avoir commis « une violation flagrante du cessez-le-feu auquel il s’était tenu jusque-là » et indique qu'il « surveille et recense ces violations, se réservant le droit de défendre sa patrie et son peuple ».
Liban: le chef du Parlement, allié au Hezbollah, affirme que l’accord avec Israël « ne sera pas adopté »
Le président du Parlement libanais Nabih Berri, allié du Hezbollah, a déclaré lundi que l'accord-cadre signé avec Israël « ne sera pas adopté ». Selon lui, « cet accord ne sera pas adopté, et il ne sera pas mis en œuvre dans sa forme actuelle », dénonçant « un accord de 'diktats', pas un accord qui préserve les droits du Liban ». Signé vendredi à Washington, le texte prévoit notamment le désarmement du Hezbollah dans le cadre d'une paix durable entre les deux pays.