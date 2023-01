53% des Ukrainiens se sentent soutenus par Israël, selon un sondage

26% des sondés soutiennent que la décision de ne pas fournir d'armes à Kiev est inacceptable et incompréhensible au vu de la puissance d'Israël

52% des Ukrainiens considèrent Israël comme un pays ami soutenant l'Ukraine, tandis que 12% pensent le contraire. 43% expriment cependant leur mécontentement face au refus de l'Etat hébreu d'assister leur pays militairement.

D'après le sondage mené en début de mois par l'Institut de sociologie de Kiev à la demande de l'ambassade d'Israël en Ukraine, 64% des personnes interrogées expriment en outre leur soutien à Israël dans son conflit avec l'Iran, contre moins de 1% qui soutiennent la partie iranienne. Par ailleurs, une majorité écrasante d'Ukrainiens (87%) pensent que les technologies israéliennes peuvent bénéficier à leur pays dans le processus de reconstruction après la guerre.

Lorsqu'on leur a demandé de quelle manière Israël aidait l'Ukraine, 48% des sondés ont répondu qu'il transférait de l'aide humanitaire, 17% ont affirmé qu'Israël communiquait des renseignements et 8% qu'il transférait du matériel de sécurité et des armes. 11% pensent qu'Israël n'aide pas du tout l'Ukraine, tandis que 16% n'ont pas répondu.

Concernant les points de rapprochement entre les deux pays, 53% des Ukrainiens considèrent qu'Israël et l'Ukraine sont similaires dans leur résilience, 33% pensent que les deux pays sont similaires dans leur niveau de démocratie, 30% par leur créativité et leur innovation et 39% disent que les deux pays partagent les mêmes valeurs morales.

Le sondage révèle également que 60% des Ukrainiens se sentent solidaires des Israéliens lorsqu'ils sont attaqués par les Palestiniens, contre seulement 1% qui se sentent solidaires des Palestiniens. Pour ce qui est de l'avis des personnes interrogées sur la décision israélienne de ne pas fournir d'aide militaire à l'Ukraine, 33% d'entre elles pensent que la décision a été prise parce qu'Israël est dans une situation difficile vis-à-vis de la Russie. 17% affirment que même si cette décision est compréhensible, elle est inacceptable et 26% soutiennent que la décision est inacceptable et incompréhensible au vu de la puissance d'Israël.

Ce sondage qui prend le pouls de l'opinion populaire ukrainienne est particulièrement intéressant dans la mesure où Kiev reproche à Jérusalem de ne pas la soutenir suffisamment face aux ravages de l'invasion russe. Bien que l'Ukraine réitère régulièrement ses demandes de fournitures d'armes à l'Etat hébreu, celui-ci continue de s'y opposer afin de maintenir un certain équilibre diplomatique avec la Russie avec laquelle il partage des intérêts communs dans le ciel syrien.

Au cours des 11 mois qui se sont écoulés depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, Israël s'est limité à fournir au pays en guerre une aide humanitaire, ainsi que des équipements et de la formation. Il a également ouvert un hôpital de campagne près de la ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine.

Le nouveau ministre des Affaires étrangères israélien Eli Cohen s'est engagé à poursuivre la politique de son prédécesseur Yaïr Lapid en fournissant à Kiev encore davantage d'aide humanitaire. "Israël augmentera son soutien humanitaire au peuple ukrainien et son aide dans le domaine de l'énergie et de la reconstruction", a déclaré celui-ci lors d'un entretien téléphonique la semaine dernière avec son homologue ukrainien Dmytro Kolba.