La Russie recrute des Yéménites pour combattre en Ukraine (Financial Times)

Selon une enquête du Financial Times, les forces armées russes ont recruté des centaines d'hommes yéménites pour combattre en Ukraine, dans le cadre d'une opération douteuse qui souligne les liens croissants entre Moscou et le groupe rebelle Houthi.

Des recrues yéménites ayant voyagé en Russie ont confié au Financial Times qu'on leur avait promis des emplois bien rémunérés et même la citoyenneté russe. À leur arrivée, facilitée par une brigade liée aux Houthis, ils ont été enrôlés de force dans l'armée russe et envoyés sur le front ukrainien.

L'apparition de ce groupe de mercenaires yéménites - principalement contre leur gré - en Ukraine démontre comment le conflit attire de plus en plus de combattants étrangers alors que le nombre de victimes augmente et que le Kremlin tente d'éviter une mobilisation totale. Parmi eux figurent des mercenaires du Népal, de l'Inde et environ 12 000 soldats réguliers nord-coréens.

Des diplomates américains affirment que ce rapprochement entre le Kremlin et les Houthis, impensable avant la guerre en Ukraine, illustre jusqu'où la Russie est prête à aller pour étendre ce conflit à de nouveaux théâtres, y compris au Moyen-Orient.

Tim Lenderking, l'envoyé spécial américain pour le Yémen, a confirmé que la Russie entretient activement des contacts avec les Houthis et discute de transferts d'armes. "Nous savons qu'une équipe russe est présente à Sanaa pour approfondir ce dialogue", a-t-il déclaré.

Selon des contrats consultés par le Financial Times, une société créée par Abdulwali Abdo Hassan al-Jabri, un important politique Houthi, est impliquée dans le recrutement. Le recrutement aurait commencé dès juillet, comme en témoigne un contrat daté du 3 juillet.

Un recruté nommé Nabil estime faire partie d'un groupe d'environ 200 Yéménites enrôlés dans l'armée russe en septembre. Beaucoup n'avaient aucune formation militaire et ont été trompés pour se rendre en Russie, signant des contrats qu'ils ne pouvaient pas lire.

Abdullah, un autre Yéménite ayant requis l'anonymat, raconte qu'on lui avait promis un bonus de 10 000 dollars et un salaire mensuel de 2 000 dollars, plus la citoyenneté russe, pour travailler dans la fabrication de drones en Russie. À son arrivée à Moscou le 18 septembre, son groupe a été forcé de signer des contrats sous la menace d'une arme. "Beaucoup du groupe initial sont morts en Ukraine", a déclaré Abdullah, qui décrit l'opération comme une traite d'êtres humains. "Tout était mensonge."