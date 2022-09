La star d'"Euphoria" interprétera Elvis Presley dans le nouveau film de Coppola "Priscilla"

"Priscilla" est une adaptation du best-seller "Elvis et moi", de Priscilla Presley sorti 1985

L'acteur et mannequin australien Jacob Elordi a été choisi pour interpréter le roi du rock 'n' roll Elvis Presley dans le nouveau film de la célèbre réalisatrice Sofia Coppola, "Priscilla".

Elordi, 25 ans, a été révélé au public en jouant le personnage de Nate Jacobs dans la série dramatique à succès "Euphoria" produite par HBO. De plus, il a participé au film "Kissing Booth" de Netflix et au thriller "Deep Waters".

Le film de Coppola "Priscilla" est une adaptation du best-seller autobiographique Elvis et moi, de Priscilla Presley sorti 1985.

L'actrice Kylie Spani a été choisie pour incarner Priscilla dans le film. Elle a notamment joué dans la série "Secrets of Easttown" et dans les films "Hard Times at Al Royale", "The Stronger Sex" et "The Vice President".

L'annonce du film intervient deux mois après la sortie du film "Elvis" du réalisateur australien Baz Luhrmann avec Austin Butler et Tom Hanks.