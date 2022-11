Arabie saoudite : Premier festival sur l'histoire antique du pays

L'immense désert d'AlUla est un véritable musée à ciel ouvert racontant des siècles d'histoire arabe

Le premier festival des anciens royaumes d'Arabie saoudite met en lumière trois oasis historiques du nord-ouest — AlUla, Khaybar et Tayma, qui étaient au carrefour de la culture dans l'Antiquité et qui sont des centres d'influence et de richesse. Des spectacles, des ateliers et des visites touristiques sont proposés pendant le festival, dont la majorité se poursuivront jusqu'au 15 décembre 2023. "Nous avons créé ce festival pour refléter les histoires derrière toutes les anciennes civilisations qui ont vécu autour ou dans ces trois endroits", a déclaré Abdelrazzag Alanzi à Arab News. "J'aimais lire beaucoup d'histoires fictives et aussi des histoires anciennes et lorsque j'entendais parler de quelque chose qui s'était passé dans cette région il y a de nombreuses années, cela me fascinait toujours. C'est ce qui m'a poussé vers ce métier, le tourisme", a-t-il dit.

Royal Commission for Al-ULA / AFP Alula

Ces derniers jours, la Wadi AlFann (Vallée des arts) dans le désert d'Arabie saoudite a accueilli un programme artistique et culturel avec la première mondiale de "Nine Songs" de la chanteuse et directrice artistique chinoise Rui Fu, et la directrice musicale Jocelyn Pook. La nouvelle œuvre de Rui Fu s'inspire du "Chu Ci" ou "Chants de Chu", une ancienne anthologie de poésie chinoise romantique datant du premier siècle avant Jésus-Christ. Le spectacle reflète également les paysages spectaculaires et les formations géologiques du désert d'AlUla. L'immense désert d'AlUla est un véritable musée à ciel ouvert racontant des siècles d'histoire arabe. Le site de Hégra a notamment été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.