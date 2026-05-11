À Vienne, un Eurovision sous tension mais moins hostile à Israël

À quelques heures des premières répétitions générales de la demi-finale du concours de l'Eurovision de la chanson 2026, l’atmosphère à Vienne semble sensiblement différente des éditions précédentes marquées par de fortes tensions autour de la participation israélienne.

Dans les couloirs du centre de presse, bondé de journalistes venus du monde entier — jusqu’à des délégations australiennes —, le sujet israélien reste omniprésent, mais sans la crispation observée ces deux dernières années à Malmö ou à Bâle.

Cette année, c’est Noam Bettan qui portera les couleurs d’Israël lors du concours organisé pour sa 70e édition dans la capitale autrichienne.

Malgré les appels au boycott lancés par certains militants et le refus de plusieurs pays, comme la Slovénie, l’Espagne ou encore l’Islande, de diffuser le concours en raison de la présence israélienne, l’événement continue d’attirer une forte couverture médiatique internationale.

Selon plusieurs journalistes israéliens présents sur place, l’ambiance reste « incomparable » avec celle vécue lors de l’Eurovision 2024 à Malmö, marqué par de nombreuses manifestations anti-israéliennes autour de la participation d’Eden Golan, affirme Chrystopher Barolin, correspondant i24NEWS en direct de Vienne.

Même constat concernant l’édition suivante à Bâle avec Yuval Raphaël.

« L’atmosphère n’est pas pro-israélienne, mais elle n’est pas anti-israélienne non plus », résument plusieurs observateurs présents à Vienne.

Reste désormais à voir comment le public réagira lors des répétitions générales et surtout lors du passage de Noam Bettan sur scène. Car à l’Eurovision, plus encore cette année, la musique continue de se mêler étroitement à la politique.