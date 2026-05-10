Sécurité renforcée autour de Noam Bettan avant l’ouverture de l’Eurovision à Vienne

Un important dispositif de sécurité a été mis en place autour de la délégation israélienne à l’Eurovision, qui s’ouvre cette semaine à Vienne. Les autorités redoutent une attaque contre le représentant israélien, Noam Bettan, ou contre des cibles israéliennes et juives en Autriche.

La délégation israélienne est placée sous la protection du Shin Bet. Selon Ynet, l’opération est aussi coordonnée cette année avec le Mossad et, d’après des sources proches du dossier, avec des unités d’élite des services de sécurité autrichiens.

Pour des raisons de sécurité, le Shin Bet doit également utiliser cette année des technologies inédites, sans que leur nature soit précisée.

Le « tapis turquoise », qui marque le lancement officiel de la semaine de l’Eurovision, a lieu ce dimanche à Vienne. Noam Bettan doit y apparaître dans l’après-midi, accompagné d’agents de sécurité israéliens et autrichiens.

Le niveau de protection est plus élevé que lors des précédentes éditions, en raison du climat de tension entourant la participation d’Israël au concours.

Les autorités israéliennes gardent notamment en mémoire l’hostilité visant leur délégation lors de l’événement équivalent l’an dernier. Un manifestant avait alors mimé un geste d’égorgement en direction de la représentante israélienne, Yuval Raphael.

La police autrichienne se prépare donc à un événement sensible. Elle doit faire face à d’éventuelles manifestations, provocations ou tentatives de perturbation autour de la cérémonie d’ouverture et de la délégation israélienne.