Eurovision 2026 : l’Union européenne de radio-télévision adresse un avertissement à la délégation israélienne

L’Union européenne de radio-télévision (UER/EBU) a adressé samedi un avertissement officiel à la délégation israélienne après la diffusion de vidéos promotionnelles appelant explicitement les téléspectateurs à voter « dix fois » pour le candidat israélien Noam Bettan.

Ces vidéos avaient été diffusées en quatorze langues auprès des communautés de fans de l’Eurovision afin d’encourager le vote en faveur d’Israël. Les séquences ont rapidement provoqué des réactions sur les réseaux sociaux avant d’être retirées moins d’une heure après leur publication.

Dans un communiqué, l’EBU explique avoir contacté la délégation du diffuseur public israélien Kan « dans les vingt minutes » suivant la découverte des vidéos afin d’exiger leur suppression immédiate sur toutes les plateformes.

L’organisation estime que « l’utilisation d’un appel direct à voter dix fois pour un artiste ou une chanson n’est pas conforme à nos règles ni à l’esprit de la compétition ». L’EBU reconnaît toutefois que les vidéos ne constituaient pas une campagne financée à grande échelle par des acteurs tiers et qu’elles ne violaient pas techniquement le règlement du concours.

Cette affaire intervient dans un contexte particulièrement sensible autour des campagnes de vote liées à Israël à l’Eurovision. Après les controverses de l’édition précédente, l’EBU avait renforcé ses règles afin d’interdire le financement par des tiers — notamment des organismes gouvernementaux — de campagnes destinées à influencer le vote du public.

L’organisation rappelle néanmoins que le système de notation de l’Eurovision repose pour moitié sur les votes de jurys professionnels, limitant selon elle l’impact potentiel de ce type d’initiatives promotionnelles.

Le diffuseur public israélien Kan a affirmé pour sa part respecter « l’ensemble des règles du concours ».

L’EBU a également indiqué examiner une autre campagne promotionnelle liée cette fois à la délégation maltaise, signe d’une vigilance accrue autour des stratégies de mobilisation des votes avant la finale du concours.