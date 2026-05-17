Amir nommé chevalier de l’Ordre national du Mérite

Le chanteur franco-israélien Amir va être nommé au grade de chevalier de l’Ordre national du Mérite, l’une des plus hautes distinctions honorifiques françaises. La décision, prise sur proposition de la ministre Aurore Bergé, a été publiée au Journal officiel dans le décret du 15 mai 2026 portant promotion et nomination dans l’ordre national du Mérite.

L’artiste a lui-même annoncé la nouvelle à ses abonnés sur Instagram, dans un message empreint d’émotion et de gratitude. « Ce vendredi matin, un numéro inconnu m’écrit. Et soudain, cette nouvelle… Je ne sais pas vraiment quoi dire, sinon merci. Merci aux miens. Merci à vous pour la force, les mots, la présence dans cette année si particulière. Merci Madame la Ministre et merci la république », a-t-il écrit.

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Institué en 1963 par le général de Gaulle, l’Ordre national du Mérite récompense des citoyens français ou étrangers pour des mérites distingués, civils ou militaires, rendus à la Nation. Pour Amir, cette nomination vient saluer un parcours artistique devenu, en quelques années, l’un des plus populaires de la scène francophone.

Révélé au grand public par The Voice, Amir s’est imposé avec une image solaire, une voix immédiatement reconnaissable et des titres fédérateurs. Son passage à l’Eurovision en 2016 avec J’ai cherché, qui avait permis à la France de retrouver une place remarquée dans le concours, a marqué un tournant majeur dans sa carrière. Depuis, l’artiste a enchaîné les succès, les albums certifiés, les tournées et les chansons devenues familières du grand public, de On dirait à Longtemps.

Au-delà de ses performances musicales, Amir a construit une relation particulière avec le public français, faite de proximité, de sincérité et d’optimisme. Franco-israélien, dentiste de formation devenu chanteur, il incarne aussi un parcours singulier, entre plusieurs cultures et plusieurs vies. Cette distinction vient donc consacrer autant un talent qu’une trajectoire : celle d’un artiste populaire, rassembleur, et profondément attaché à la scène française.