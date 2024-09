Annulation du Festival du cinéma israélien Shalom Europa qui devait s'ouvrir à Strasbourg ce 8 septembre

Le festival du cinéma israélien Shalom Europa, qui devait se tenir à Strasbourg du 8 au 10 septembre, a été à nouveau annulé "à la dernière minute". Les organisateurs citent des menaces de certaines associations pro-palestiniennes à l'origine de cette décision. Initialement prévu en juin dernier et reporté pour des raisons de sécurité, l’événement avait une nouvelle fois fait l’objet de menaces et d’appels au boycott.

Stéphane Libs, organisateur du festival et gérant des cinémas Star, a expliqué dans un communiqué sa décision d'annuler l'événement : "Pour ne pas ajouter de la violence à ce contexte sous tension et préserver les salariés et les publics." Il a également critiqué la méthode utilisée pour demander l'annulation : "La forme employée pour demander l'annulation du festival, à travers les réseaux sociaux et leur effet de buzz, est un danger à la tolérance, à l'échange et à la construction, car les propos circulent sans contexte."

Le président de la Région Grand Est, Franck Leroy, a réagi avec force à cette annulation : "J'apprends avec consternation et colère que le festival du film Shalom Europa [...] a été annulé sous la pression et les insultes de quelques associations qui se disent pro-palestiniennes." Il a ajouté : "Il est pour moi inconcevable qu'en 2024, en France pays de la liberté d'expression, à Strasbourg, capitale des droits de l'Homme, nous cédions aux extrémistes."

Le groupe Rassemblement National de la Région Grand Est a également condamné les "pressions répétées" ayant mené à l'annulation, dénonçant un "antisémitisme, qui imprègne de plus en plus ouvertement certains discours d'extrême gauche".