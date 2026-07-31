Après sa chanson pro-Israël, Boy George quitte la comédie musicale "Jesus Christ Superstar"

Le chanteur britannique Boy George a annoncé jeudi son retrait de la production londonienne de Jesus Christ Superstar, quelques jours seulement après avoir publié We Will Dance Again, une chanson affichant ouvertement son soutien à Israël.

Son manager, Paul Kemsley, a confirmé sur les réseaux sociaux que le leader de Culture Club ne participerait finalement pas au spectacle prévu au London Palladium. Il a présenté ses excuses aux admirateurs ayant acheté leurs billets dans l’espoir de voir le chanteur sur scène, sans toutefois établir de lien direct entre cette décision et la polémique provoquée par son nouveau morceau.

"George n’a jamais eu peur de défendre ses convictions personnelles, et je l’ai toujours respecté pour cela", a déclaré Paul Kemsley. Il a expliqué avoir estimé qu’un retrait était préférable afin de permettre à la production de rester au centre de l’attention et à toutes les personnes concernées de poursuivre leur travail dans "le respect mutuel et la bonne volonté".

Boy George n’a pas encore commenté directement son départ de la comédie musicale. Il s’est en revanche exprimé jeudi sur les critiques suscitées par sa chanson pro-israélienne. Dans un message publié sur X, il a dénoncé la violence des débats en ligne, affirmant que "la folie ne connaît aucune limite" et qu’il s’était même disputé avec certains de ses amis juifs.

Diffusé directement sur son compte X, accompagné du mot hébreu "Shalom", We Will Dance Again n’a pas été publié sur les plateformes habituelles de streaming. Dans ce titre aux sonorités reggae, le chanteur évoque explicitement les massacres du 7 octobre 2023 et critique ce qu’il présente comme la mémoire sélective de certains militants sur les réseaux sociaux.

Boy George y défend également l’action de Tsahal, opposant l’accusation de "génocide" à celle d’une guerre menée après une attaque. Il affirme par ailleurs se tenir "aux côtés des Juifs", expliquant qu’il ne considère pas sa prise de position comme courageuse, mais comme une simple exigence d’humanité.

La chanson a suscité de nombreuses réactions. Plusieurs internautes israéliens et soutiens d’Israël ont salué publiquement le chanteur, certains le remerciant d’avoir pris position malgré les pressions. D’autres utilisateurs ont au contraire réagi par des insultes, des accusations contre Israël et des messages hostiles à l’artiste.