Australie : un portrait célébrant l'identité juive remporte le prestigieux prix du public Archibald

Un portrait du dirigeant communautaire juif australien Alex Ryvchin, représenté dans la mer avec des tefillin enroulés autour du bras, a remporté le prix du public de l'Archibald Prize 2026, la récompense artistique la plus prestigieuse d'Australie dans le domaine du portrait.

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Intitulée Alex with his tefillin in the sea, l'œuvre a été réalisée par le peintre australien Michael Zavros. Le tableau a recueilli 45 769 voix, un record pour ce prix décerné par l'Art Gallery of New South Wales. Contrairement à ce qu'indiquaient certaines premières publications, Zavros n'a pas remporté le prix principal de l'Archibald, mais bien le People’s Choice Award.

Alex Ryvchin est le codirecteur général de l'Executive Council of Australian Jewry, l'organisation faîtière représentant la communauté juive d'Australie. Le portrait a été peint dans le contexte du traumatisme provoqué par l'attentat de Bondi de décembre 2025, au cours duquel Alex Ryvchin a perdu un proche.

Sur la toile, il apparaît seul dans l'eau, le regard grave, avec les lanières des tefillin autour du bras. Michael Zavros explique avoir voulu représenter un homme dont l'identité juive est pleinement assumée, tout en évoquant le deuil, la foi et la continuité d'une tradition millénaire. L'artiste, connu pour son style hyperréaliste, a également indiqué avoir récemment découvert des origines juives ashkénazes dans son histoire familiale.

Pour Alex Ryvchin, la présence des tefillin revêt une dimension intime. Ils lui rappellent l'ami qu'il a perdu lors de l'attaque et avec lequel il avait l'habitude d'accomplir ce rite. Le dirigeant communautaire estime que le vote du public constitue aussi un message adressé aux Juifs australiens, dans une période marquée par une forte progression de l'antisémitisme.

La directrice de l'Art Gallery of New South Wales, Maud Page, a salué une œuvre à la fois profondément personnelle et universelle. Selon elle, la solitude du personnage, son expression douloureuse et la force des symboles religieux invitent le public à réfléchir au deuil, à l'identité et à la résilience.