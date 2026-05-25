Bondi : le renseignement australien dénonce l’inaction face à l’antisémitisme

Devant la commission d’enquête sur l’attaque de Bondi Beach, Mike Burgess a estimé que la montée des actes antisémites après la guerre à Gaza avait contribué à banaliser la violence contre les Juifs australiens.

Le chef du renseignement intérieur australien, Mike Burgess, a affirmé lundi que l’antisémitisme en Australie avait été laissé sans réponse après le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre 2023, contribuant selon lui à une montée des violences contre la communauté juive.

Ses déclarations ont été faites devant la Commission royale sur l’antisémitisme et la cohésion sociale, chargée notamment d’examiner les événements ayant précédé l’attaque de Bondi Beach, en décembre dernier. Quinze personnes avaient été tuées lors de cette attaque visant une célébration juive de Hanouka.

Mike Burgess, directeur général de l’Australian Security Intelligence Organisation, a expliqué que la forte hausse des incidents antisémites avait contribué à la décision de relever le niveau de menace terroriste en Australie à « probable » en août 2024.

« Il ne fait aucun doute que la guerre au Moyen-Orient a suscité toute une gamme d’émotions en Australie », a-t-il déclaré. Mais selon lui, certains comportements violents, dont l’antisémitisme, ont été « laissés sans contrôle », ce qui les a progressivement normalisés et a ouvert la voie à davantage de violences.

À partir de la fin 2024, l’antisémitisme aurait changé de nature, passant de comportements menaçants et intimidants à des attaques directes contre des personnes, des commerces et des lieux de culte. Les mois précédant l’attaque de Bondi ont notamment été marqués par des actes de vandalisme et des incendies visant des maisons, des écoles, des synagogues et des véhicules.

Mike Burgess a également affirmé que les services australiens avaient conclu que les Gardiens de la révolution iraniens étaient derrière deux attaques antisémites : l’une contre un restaurant casher à Sydney, l’autre contre la synagogue Adass Israel à Melbourne. Cette conclusion avait conduit Canberra à expulser l’ambassadeur d’Iran en août.

Selon le chef du renseignement, l’Iran pourrait être impliqué dans d’autres attaques, même si les services australiens ne disposent pas toujours d’éléments suffisants pour attribuer formellement chaque incident. Il a accusé Téhéran d’utiliser « ses réseaux de proxys et d’agents » pour viser les Juifs partout dans le monde.