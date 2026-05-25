Attaque de Bondi : seulement quatre policiers étaient mobilisés pour l’événement de Hanouka

Seuls quatre policiers étaient présents lors de la célébration de Hanouka à Bondi Beach, en Australie, lorsque deux terroristes ont ouvert le feu sur une foule d’environ 1 000 personnes, selon des éléments présentés devant la Commission royale sur l’antisémitisme et la cohésion sociale.

L’attaque, survenue en décembre dernier, avait visé la communauté juive rassemblée pour un événement de Hanouka. Quinze personnes avaient été tuées.

Lors de l’audience publique, l’avocat Richard Lancaster, chargé d’assister la commission, a indiqué que dix personnes avaient été mortellement touchées dans les 29 premières secondes de la fusillade. Une onzième personne avait également été blessée dans ce laps de temps.

Selon lui, onze policiers étaient sur place dans les cinq minutes suivant le début de l’attaque. Trois d’entre eux ont été blessés.

Avant l’événement, l’organisation juive Community Security Group avait demandé à la police de Nouvelle-Galles du Sud d’assurer une présence continue dans le parc en bord de mer pendant toute la célébration. Les agents avaient finalement reçu pour consigne de passer ponctuellement sur les lieux.

La célébration de Hanouka avait été classée au plus bas niveau de sécurité sur une échelle de trois. À l’inverse, les grandes fêtes juives de septembre et octobre avaient été classées au niveau le plus élevé, avec une gestion par l’unité spécialisée des grands événements de la police et une coordination avec les unités antiterroristes.

Richard Lancaster a toutefois précisé qu’aucune agence de renseignement ou de maintien de l’ordre ne disposait d’informations spécifiques laissant penser qu’une attaque armée pourrait viser l’événement de Hanouka. « En ce sens, il s’agissait d’une attaque surprise », a-t-il déclaré.