Bondi Beach : un photographe accusé d’avoir volé une victime

Un homme de 35 ans a été arrêté mercredi en Australie pour le vol présumé de l’appareil photo de Peter Meagher, victime de l’attentat de Bondi Beach et photographe de l’événement, selon la police de Nouvelle-Galles du Sud.

Le suspect, originaire de Marayong, travaillait lui aussi comme photographe lors de la célébration de Hanouka visée par l’attaque. La police l’accuse d’avoir volé le matériel de son confrère après le massacre, puis de l’avoir revendu quelques jours plus tard.

Ancien sergent-détective à la retraite, Peter Meagher couvrait l’événement comme photographe indépendant lorsque deux terroristes ont ouvert le feu, tuant 15 personnes, dont lui.

Son épouse avait lancé un appel en mars sur Facebook pour retrouver l’appareil, ou au moins la carte mémoire, qui n’avaient été ni retrouvés dans les pièces à conviction de la police ni enregistrés parmi les objets perdus.

Le suspect a été inculpé pour vol d’un bien d’une valeur inférieure à 2 000 dollars australiens. La police indique également avoir découvert dans son véhicule une poudre blanche cristalline non identifiée, ainsi que d’autres équipements électroniques.