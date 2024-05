Aux Molières, l'humoriste Sophia Aram dénonce le silence "assourdissant" face aux victimes du 7 octobre

Sophia Aram a marqué la soirée des Molières 2024 lundi soir par un discours très fort pour dénoncer le silence du monde de la culture sur les victimes du 7 octobre et le sort des otages.

©Benoît Cambillard

Prenant la parole peu avant d'être récompensée pour son dernier spectacle, "Le monde d'après", l'humoriste a lancé : "Nous qui partageons la liberté de pousser un cri sur toutes les chaînes de France ou de hurler nos indignations sur tout et n'importe quoi dans des tribunes, je pense que nous devrions aussi faire attention à nos silences. Dans le brouhaha de nos indignations faciles, le silence, même relatif, après ce 7 octobre, dans lequel 1 200 Israéliens ont été massacrés, est assourdissant."

https://twitter.com/i/web/status/1787732476535648370

"Et s'il est évident que nous partageons tous ici les appels au cessez-le-feu, comment être solidaires des milliers de civils morts à Gaza sans être aussi solidaires des victimes israéliennes ? Comment exiger d'Israël un cessez-le-feu sans exiger la libération des otages israéliens ? Comment réclamer le départ de Netanyahou sans réclamer celui du Hamas ?", a poursuivi l'humoriste, applaudie pendant près de 20 secondes, avant de conclure : "Ce silence qui accompagne les victimes du 7 Octobre et les otages continue de nous diviser et de blesser tous ceux, juifs ou non, qui sont attachés aux droits humains. Il ne tient qu'à nous tous de briser ce silence et la solitude d'une partie de ceux qui nous écoutent au théâtre ou ailleurs."