Boualem Sansal intronisé à l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique

L’écrivain Boualem Sansal a été officiellement intronisé à l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, une reconnaissance majeure pour cet auteur engagé, dont l’œuvre et le parcours suscitent autant d’admiration que de controverses. Cette distinction intervient quelques mois après son élection à l’Académie française, confirmant sa place centrale dans le paysage intellectuel francophone.

Cette intronisation a néanmoins ravivé les débats. Certains critiques contestent la présence de l’écrivain au sein d’institutions prestigieuses, en raison de ses prises de position politiques jugées clivantes. Face à ces critiques, le secrétaire perpétuel de l’institution belge a tenu à rappeler que l’élection de Sansal repose exclusivement sur la qualité de son œuvre : il est «élu sur base de ce qu’il a écrit», défend-il, soulignant que la vocation première de l’Académie demeure littéraire.

Auteur majeur de langue française, Boualem Sansal s’est imposé depuis les années 1990 par une œuvre marquée par une critique acerbe de l’islamisme et des dérives politiques en Algérie, nourrie par l’expérience de la «décennie noire». Ses romans, comme Le Village de l’Allemand ou 2084, ont rencontré un large écho international et lui ont valu de nombreuses distinctions.

Son parcours personnel, notamment son emprisonnement en Algérie puis sa libération récente, contribue également à faire de lui une figure symbolique des tensions entre liberté d’expression et pouvoir politique.