Israël : une fillette de 11 ans succombe à ses blessures après une frappe iranienne à Bnei Brak

Une fillette de 11 ans, grièvement blessée lors d’une frappe iranienne à la veille de Pessah, est décédée vendredi, près de trois semaines après l’attaque qui avait touché son domicile à Bnei Brak. Identifiée comme Nesya Karadi, elle a succombé à ses blessures au centre médical Sheba, près de Tel-Aviv.

L’attaque, survenue le 1er avril, avait été menée à l’aide d’un missile iranien équipé d’une ogive à sous-munitions. L’une de ces sous-munitions avait directement frappé la maison familiale, causant des blessures graves à l’enfant. Treize autres personnes avaient également été blessées, dont son père, atteint modérément.

Selon des témoignages rapportés, le père, volontaire au sein du service d’ambulances, avait prodigué les premiers soins à sa fille avant de perdre connaissance à l’arrivée des secours.

Le maire de Bnei Brak, Hanoch Zeibert, a exprimé l’émotion de la ville, évoquant «la perte d’une enfant pure dont toute la vie était devant elle». «Nous prions pour que Dieu apporte réconfort et guérison à sa famille», a-t-il ajouté, assurant que la municipalité accompagnerait les proches dans cette épreuve.

Avec ce décès, le bilan des frappes iraniennes en Israël depuis le début du conflit, le 28 février, s’élève à 21 morts, tous des civils, israéliens ou étrangers.