LIVE BLOG | Islamabad : Araghchi rencontre les autorités pakistanaises avant l’arrivée des émissaires américains
Cette visite intervient alors que le Pakistan s’apprête à accueillir les émissaires de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, en vue de nouvelles discussions.
Liban : Tsahal frappe des lanceurs du Hezbollah au nord de la ligne jaune
Tsahal a frappé dans la nuit des lanceurs du Hezbollah au nord de la ligne jaune, dans les secteurs de Deir ez-Zahrani, Kfar Rumman et As-Saamiya. Selon l’armée, ces positions constituaient «une menace réelle pour les forces et les civils».
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Islamabad : Araghchi rencontre les autorités pakistanaises avant l’arrivée des émissaires américains
Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a rencontré à Islamabad son homologue pakistanais Ishaq Dar ainsi que le chef de l’armée Asim Munir, peu après son arrivée. Cette visite intervient alors que le Pakistan s’apprête à accueillir les émissaires de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, en vue de nouvelles discussions.
Washington gèle 344 millions de dollars en cryptomonnaies liées à l’Iran
Les États-Unis ont gelé 344 millions de dollars d’actifs en cryptomonnaies en lien avec l’Iran, a annoncé le secrétaire au Trésor Scott Bessent. «Dans le cadre de l’opération Economic Fury, le département du Trésor continuera à affaiblir systématiquement la capacité de Téhéran à générer, déplacer et rapatrier des fonds», a-t-il déclaré, ajoutant : «Nous suivrons l’argent que Téhéran tente désespérément de faire sortir du pays et viserons toutes les sources de financement liées au régime».
Judée-Samarie : un Israélien légèrement blessé lors d’un jet de pierres près de Duma
Un Israélien a été légèrement blessé après un jet de pierres à proximité du village de Duma, près de Naplouse. Selon le Magen David Adom, l’homme a été pris en charge pour une blessure légère à la tête puis transporté vers l’hôpital Shaare Zedek.
L’Égypte et le Pakistan échangent sur une relance du dialogue entre Washington et Téhéran
Le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelatty et son homologue pakistanais Ishaq Dar se sont entretenus par téléphone pour évoquer les moyens de faire avancer une voie diplomatique entre les États-Unis et l’Iran, selon Le Caire. Cet échange intervient alors que les émissaires de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, se rendent au Pakistan ce samedi. Téhéran a toutefois exclu toute rencontre directe à Islamabad.
Washington exclut toute dérogation sur le pétrole iranien
Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a affirmé que les États-Unis ne renouvelleraient pas la dérogation autorisant les ventes de pétrole iranien. «Pas pour les Iraniens. Nous avons le blocus, et aucun pétrole ne sort», a-t-il déclaré à l’Associated Press. Il a ajouté que l’Iran pourrait être contraint «dans les deux ou trois prochains jours» de réduire sa production, une situation qui serait «très mauvaise pour ses puits». Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions liées à la guerre entre les États-Unis et Israël contre l’Iran, ainsi qu’à la fermeture du détroit d’Ormuz, qui perturbe les marchés énergétiques mondiaux. Washington avait initialement accordé une dérogation pour certaines ventes de pétrole russe afin de stabiliser les prix du brut, après une flambée au-dessus des 100 dollars le baril. Mais aucune mesure similaire ne sera appliquée à l’Iran, selon Scott Bessent.
Iran : aucune rencontre prévue avec des responsables américains à Islamabad
Téhéran a indiqué qu’aucune réunion n’était prévue avec des responsables américains lors des discussions en cours au Pakistan. «Nous arrivons à Islamabad pour une visite officielle. Le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi rencontrera de hauts responsables pakistanais dans le cadre de leurs efforts de médiation […] pour mettre fin à la guerre d’agression imposée par les États-Unis et rétablir la paix dans la région», a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.
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«Aucune rencontre n’est prévue entre l’Iran et les États-Unis. Les observations de l’Iran seront transmises au Pakistan», a-t-il ajouté.
Libération d’un journaliste américano-koweïtien détenu pour sa couverture de la guerre au Moyen-Orient
Un journaliste américano-koweïtien emprisonné au Koweït a été libéré après 52 jours de détention, a indiqué un responsable du département d’État américain. Ahmed Shihab-Eldin, arrêté le 3 mars, a été acquitté jeudi, selon le Comité pour la protection des journalistes. Le journaliste a «quitté le Koweït sain et sauf», a précisé une source américaine, ajoutant que Washington lui avait fourni une assistance consulaire. Selon le CPJ, il était poursuivi notamment «pour diffusion de fausses informations, atteinte à la sécurité nationale et mauvais usage de son téléphone portable», des accusations jugées «vagues et excessivement larges».
Un pétrolier arrive en Irak, le 2e depuis le blocage du détroit d’Ormuz
Un pétrolier est arrivé vendredi dans la province de Bassora, ont indiqué les autorités portuaires irakiennes. Il s’agit du deuxième navire à atteindre les terminaux pétroliers depuis l’arrêt du trafic dans le détroit stratégique d’Ormuz. L’Irak «n’a reçu qu’un seul pétrolier» vendredi, a précisé un responsable.
Les Gardiens de la révolution iraniens annoncent la saisie d’un navire accusé de liens avec l’armée américaine
Les Gardiens de la révolution affirment avoir saisi un navire soupçonné de collaborer avec l’armée américaine après avoir «commis des violations» et ignoré des avertissements, selon l’agence Tasnim.
Les émissaires de Donald Trump, Witkoff et Kushner, partent pour le Pakistan ce samedi
Les émissaires du président américain Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, se rendent au Pakistan pour de nouvelles discussions avec l’Iran. «Je confirme que l’émissaire spécial Witkoff et Jared Kushner partiront de nouveau pour le Pakistan demain matin afin de tenir des pourparlers (...) avec des représentants de la délégation iranienne», a déclaré Karoline Leavitt vendredi soir. Elle a précisé que le vice-président JD Vance «ne devrait pas cette fois être du voyage», mais «est sur le qui-vive et prêt à partir pour le Pakistan, si nous sentons que c’est nécessaire». La porte-parole a ajouté espérer «qu’il s’agira d’une conversation fructueuse».