Liban : Tsahal frappe des lanceurs du Hezbollah au nord de la ligne jaune

Tsahal a frappé dans la nuit des lanceurs du Hezbollah au nord de la ligne jaune, dans les secteurs de Deir ez-Zahrani, Kfar Rumman et As-Saamiya. Selon l’armée, ces positions constituaient «une menace réelle pour les forces et les civils».