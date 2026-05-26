Bruno Halioua célèbre les mères juives

Possessive, envahissante, culpabilisatrice : la « mère juive » est devenue au fil des décennies un personnage presque mythologique de la culture populaire. Une caricature souvent moquée au cinéma, dans les séries ou la littérature. Pourtant, derrière ce cliché persistant, le médecin et historien Bruno Halioua voit surtout une figure profondément liée à l’amour, à la transmission et à la survie.

Invité sur i24NEWS pour présenter son ouvrage Les Mères juives, 16 commandements pour un enfant parfait, il entreprend de réhabiliter ces femmes longtemps réduites à un stéréotype.

Selon lui, la mère juive est d’abord celle qui croit en son enfant avant tout le monde. Celle qui détecte très tôt un talent, une sensibilité, une vocation, puis qui se bat sans relâche pour permettre à son enfant de l’accomplir.

De Marc Chagall à Albert Einstein, de Sigmund Freud aux Marx Brothers, Bruno Halioua rappelle combien ces mères ont accompagné, poussé et parfois porté leurs enfants vers des destins exceptionnels.

Il évoque des femmes capables d’apprendre le latin pour aider leurs fils à réussir, de sacrifier leur confort pour financer des études d’art ou encore d’inventer elles-mêmes la carrière de leurs enfants.

Mais au-delà de l’ambition, il y a surtout l’histoire juive. Les persécutions, l’exil, l’insécurité permanente ont façonné des générations de mères convaincues qu’il fallait offrir à leurs enfants une vie meilleure, plus stable, plus sûre.

« La mère juive, ce n’est pas seulement la mère qui nourrit ou protège », explique-t-il. « C’est celle qui donne à son enfant la confiance nécessaire pour croire qu’il peut accomplir quelque chose de grand. »

Avec humour et tendresse, Bruno Halioua dessine finalement le portrait d’une maternité universelle : exigeante parfois, étouffante peut-être, mais animée avant tout par un amour sans mesure.