Cannes : "Sababa", un documentaire sur l’antisémitisme après le 7-Octobre, présenté en marge du Festival

Alors que le Festival de Cannes a ouvert ses portes mardi, le documentaire “Sababa, les fabuleuses chroniques de Moshé Zahoui” a été présenté ce jeudi matin lors d’une projection organisée en marge de l’événement. Invitée à revenir sur cette séquence, Aria, productrice chez Makom Productions, a salué une projection « formidable », « réussie au-delà même des attentes », marquée par une forte émotion à l’issue du film.

Le documentaire suit Moshé Zahoui, danseur et chanteur de 83 ans, qui a entrepris de documenter la montée de l’antisémitisme depuis les massacres du 7 octobre 2023 jusqu’au retour des otages, le 13 octobre 2025. À cette date, il fonde Sababa Media avec son équipe, dans le but de raconter, filmer et témoigner de cette période de deux ans, marquée par une flambée des actes antisémites, notamment en France.

Selon Aria, le film porte avant tout un message d’espoir. Il se veut à la fois un projet de mémoire, de solidarité, de résilience et de courage, donnant la parole à ceux qui agissent sur le terrain face à l’antisémitisme. La productrice a notamment cité le soutien de partenaires comme le FSJU, Judaïsme en mouvement et l’ÉCUJE, ainsi que l’engagement de collectifs mobilisés depuis le 7-Octobre.

La projection a été suivie d’un débat consacré au cinéma juif et israélien après le 7-Octobre, avec plusieurs intervenants, dont Philippe Samac, Sophie Dulac, Lynn Toubianna et Brigitte Rosenberg. Les échanges ont porté sur l’antisémitisme, mais aussi sur la difficulté de distribuer certains films en France dans le contexte actuel. Aria estime que le sujet a été « très bien reçu » par le public, car il répond à de nombreuses questions que beaucoup se posent aujourd’hui.

Interrogée sur le courage nécessaire pour présenter un tel film à Cannes, elle a préféré mettre en avant celui des intervenants et des acteurs de terrain. « Il y avait une urgence à agir, une urgence à faire ce film », a-t-elle insisté.

La sortie nationale de “Sababa” est prévue en France le 7 octobre 2026, date hautement symbolique, trois ans jour pour jour après les massacres du 7-Octobre.