Dana Eden, productrice de la série "Téhéran", meurt subitement à Athènes

Le monde de la télévision israélienne est en deuil. Dana Eden, figure majeure de la production audiovisuelle et co-créatrice de la série à succès "Téhéran", est décédée à l’âge de 52 ans alors qu’elle se trouvait en Grèce pour le tournage de la quatrième saison de la série.

Selon la chaîne publique Kan, la productrice supervisait de près cette nouvelle saison, dont le tournage se déroule actuellement en Grèce, une production décrite comme ambitieuse et complexe. C’est à Athènes qu’elle a été retrouvée sans vie dans sa chambre d’hôtel. D’après les médias israéliens, son frère, inquiet de ne plus recevoir de réponse à ses messages, aurait lancé les recherches avant de faire la découverte.

Les autorités grecques ont ordonné une autopsie afin de déterminer les causes exactes du décès. La police a également commencé à examiner les images de vidéosurveillance de l’hôtel et à recueillir les témoignages du personnel. À ce stade, aucun élément ne laisse penser à une intervention criminelle.

"Téhéran", thriller centré sur une agente du Mossad infiltrée dans la capitale iranienne, est devenue l’une des productions israéliennes les plus exportées à l’international. La série a lancé sa troisième saison le mois dernier et s’est imposée comme un succès critique et public.

Dana Eden travaillait en étroite collaboration avec la productrice Shula Spiegel au sein de leur société commune, Dana and Shula Productions, à l’origine de "Téhéran" et de nombreux autres projets. Elle était considérée comme l’une des productrices les plus prolifiques et influentes du paysage audiovisuel israélien, ayant participé à des séries telles que "Saving the Wildlife", "She Has It", "Magpie" ou encore "Shakshouka".

Sa disparition brutale laisse un vide dans l’industrie et soulève une vive émotion parmi ses collaborateurs et le public.