Des manifestants pro-palestiniens jettent de la peinture rouge à l'entrée d'un concert d'Eden Golan

Des manifestants pro-palestiniens masqués ont perturbé lundi soir un événement caritatif au Kunsthaus de Zurich où se produisait la chanteuse israélienne Eden Golan. Les protestataires ont déversé de grandes quantités de peinture rouge censée représenter du sang à l'entrée du musée et distribué des tracts portant des messages anti-israéliens. L'incident s'est produit lors d'une soirée de gala organisée par les Amis suisses du Musée d'Israël, qui comprenait art, musique et cocktails. Selon les médias suisses Blick et Tages-Anzeiger, les manifestants, vêtus de noir, ont également diffusé des messages critiquant le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Une manifestante a réalisé une performance en s'asseyant à l'entrée et en se versant de la peinture rouge sur elle.

Les protestataires brandissaient des pancartes avec des slogans tels que : "L'art et la culture symbolisent la liberté et la paix, pas le vol, le meurtre et la destruction de vies innocentes", en référence à la guerre à Gaza. Des appels au boycott du centre culturel ont également été lancés.

La police zurichoise est intervenue pour empêcher l'escalade de la manifestation, mais n'a procédé à aucune arrestation. Une enquête a été ouverte, selon un communiqué des forces de l'ordre. Le journal Blick a qualifié la manifestation d'"attaque antisémite à la peinture sur le Kunsthaus".

À l'intérieur, protégée par un dispositif de sécurité renforcé, Eden Golan a poursuivi son spectacle, interprétant notamment son tube de l'Eurovision "Hurricane". "Je travaille chaque jour pour apporter de l'amour dans ma musique et le partager avec les gens", a-t-elle déclaré au public. "J'essaie de rendre le monde meilleur - car il peut sans aucun doute l'être."

L'organisateur de l'événement, Dirk Buhl, 54 ans, a refusé que la manifestation gâche la soirée : "Cet événement portait sur la connexion. Le Musée d'Israël à Jérusalem unit tout le monde, indépendamment des origines ou de la religion."