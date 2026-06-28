Disney choisit Eden Golan pour interpréter la chanson finale de « Moana »

Après l’Eurovision, Eden Golan s’apprête à faire son entrée dans l’univers Disney. La chanteuse israélienne a été choisie pour interpréter la chanson de clôture de la version en hébreu du film en prises de vues réelles « Moana », dont la sortie dans les salles israéliennes est prévue le 8 juillet.

Intitulé « The Whole Journey », ce morceau inédit a été composé spécialement pour cette nouvelle adaptation. Il est signé par Lin-Manuel Miranda, auteur des chansons du film d’animation original sorti en 2016, qui avait rapporté plus de 640 millions de dollars au box-office mondial.

Eden Golan rejoint ainsi le casting vocal de la version hébraïque, aux côtés de Meshi Kleinstein, qui prête sa voix à Moana, et d’Eran Mor dans le rôle du demi-dieu Maui. Dans la version originale, Moana est incarnée par l’actrice australienne Catherine Laga’aia, tandis que Dwayne Johnson reprend le rôle de Maui, qu’il interprétait déjà dans les films d’animation.

Ce nouveau projet marque une étape supplémentaire dans la carrière de la jeune chanteuse. En 2024, Eden Golan avait représenté Israël à l’Eurovision avec « Hurricane », terminant à la cinquième place. Elle participe actuellement à la version israélienne de « Dancing with the Stars », où elle danse avec Artyom Lyaskovsky et figure parmi les favoris de la compétition.

Réalisée par Thomas Kail, cette adaptation en prises de vues réelles s’inscrit dans la stratégie de Disney consistant à revisiter ses grands classiques après « La Belle et la Bête », « Aladdin », « La Petite Sirène » ou encore « Blanche-Neige ».

L’histoire reprend celle du film d’animation de 2016. Moana, fille du chef Tui et héritière du village de Motunui, entreprend un voyage au-delà du récif afin de retrouver Maui et de restaurer le cœur de Te Fiti, dans l’espoir de sauver son peuple et de rétablir l’équilibre de l’océan.

La chanson « The Whole Journey » est déjà disponible sur les principales plateformes d’écoute, quelques jours avant la sortie du film en Israël.