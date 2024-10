Eden Golan interprète "October Rain", la vraie première version, à l'ONU un an après le massacre du 7 octobre

Eden Golan, représentante d'Israël à l'Eurovision de Malmö, a interprété la chanson "October Rain" lors d'une cérémonie commémorative organisée par l'ambassade d'Israël à l'ONU, marquant le premier anniversaire du massacre du 7 octobre. Cette performance intervient trois mois après sa cinquième place à l'Eurovision avec la chanson "Hurricane".

"October Rain", initialement écrite et composée par Keren Peles et Avi Ohion, et arrangée par Stav Beger, avait été disqualifiée par l'Union européenne de radio-télévision en raison de son "caractère politique". Suite à cette décision, la société de radiodiffusion israélienne avait choisi de suivre le conseil du président Isaac Herzog et d'apporter les modifications nécessaires pour permettre la représentation d'Israël à l'Eurovision.

Golan avait interprété pour la première fois la version originale de "October Rain" sur la Place des Otages, une semaine après l'Eurovision.

La cérémonie, qui s'est tenue au siège des Nations Unies à New York, a réuni plusieurs personnalités importantes, dont l'ambassadeur d'Israël à l'ONU Danny Danon, le ministre israélien des Affaires étrangères Israel Katz, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU Linda Thomas-Greenfield, ainsi que des dizaines d'ambassadeurs étrangers et des familles d'otages.

Cette performance symbolique d'Eden Golan à l'ONU souligne l'importance continue des événements du 7 octobre dans la conscience collective israélienne et internationale, tout en mettant en lumière les défis rencontrés par les artistes israéliens sur la scène internationale en raison du contexte politique.