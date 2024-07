Epoustouflante cérémonie d'ouverture des JO en mode woke : la gauche adore, la droite déteste

Le spectacle était à couper le souffle : le Los Angeles Time le qualifie de "cérémonie d’ouverture la plus unique de l’histoire des Jeux olympiques". Une Seine transformée en scène, des dizaines de tableaux superposés, des Marie-Antoinette et des Marseillaise revisitées, des acrobates sur Notre Dame, de la Tour Eiffel au Grand Palais, des danseurs sur les quais. Paris est magique.

Le kitsch poussé jusqu'au bon goût, il fallait y arriver

Aris MESSINIS / AFP

Le kitsch poussé jusqu'au bon goût, il fallait y arriver : Aya Nakamura, vêtue d'une robe à plumes dorées, Lady Gaga qui chante "Mon truc en plumes" de Zizi Jeanmaire, Philippe Katerine aussi déjanté qu'à son habitude, le corps nu peint en bleu, la chanteuse lyrique Marina Viotti, interprétant "Ah ! Ça ira" avec un groupe de métal... des drag queens et des trouples.

Gabriel BOUYS / AFP

Mais si le monde s'est enthousiasmé et a aimé ce Paris défilé de mode décalé et grandiose, les Français dans leur salon ont été plus réservés : "Vous aimez cette cérémonie ?", poste Monique, 75 ans, interloquée sur Facebook. C'est horrible." Ses amis approuvent.

Dan Mullan / POOL / AFP

"Quelle honte ! Aya Nakamura y a pas moyen ! L'ouverture des Jeux olympiques est un saccage pour la culture française", poste Julien Odoul, porte-parole du Rassemblement National.

"Difficile d'apprécier les rares tableaux réussis entre les Marie-Antoinette décapitées, le trouple qui s'embrasse, des drag queens", poste Marion Maréchal

Même avis chez Marion Maréchal : "Je regarde la #cérémoniedouverture des JO avec mes enfants. Difficile d'apprécier les rares tableaux réussis entre les Marie-Antoinette décapitées, le trouple qui s'embrasse, des drag queens, l'humiliation de la Garde républicaine obligée de danser sur du Aya Nakamura, la laideur générale des costumes et des chorégraphies. On cherche désespérément la célébration des valeurs du sport et de la beauté de la France au milieu d'une propagande woke aussi grossière."

Jack GUEZ / AFP

Julien Aubert, des Républicains, déplore lui aussi un défilé "wokiste, où le sport a été invisibilisé par des messages politiques et sociétaux qui n'y avaient pas sa place"... Mais pour la droite, aucun doute, le retour de Céline Dion chantant Piaf après quatre années d'absence a relevé le niveau.

À l'inverse, la gauche a salué la diversité et l'inclusivité de la cérémonie. Marine Tondelier, secrétaire nationale des Verts, a ironisé sur la réaction de l'extrême droite en déclarant : "J'ai lu tous les tweets de l'extrême droite en PLS sur cette cérémonie d'ouverture. Cela veut dire qu'elle est très réussie". Bruno Le Maire, ministre de l'Économie du gouvernement sortant, a exprimé sa satisfaction en postant : "Masterclass. Quelle cérémonie !". La cérémonie d'ouverture a coûté 122 millions d'euros, croit savoir Le Canard enchaîné. On estime que 22 millions de téléspectateurs français ont suivi l'événement, ce qui en ferait la deuxième plus grosse audience de l'histoire de la télévision française.