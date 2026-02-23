Eurovision 2026 : Israël dévoile le titre de sa chanson

Israël a révélé ce lundi le titre de la chanson qui le représentera à l’Eurovision 2026, prévu à Vienne dans moins de trois mois. Le morceau s’intitulera « Michelle », a annoncé le diffuseur public Kan.

Le titre sera interprété par Noam Bettan, choisi pour porter les couleurs d’Israël lors de cette édition 2026. La chanson sera officiellement dévoilée jeudi prochain. Elle a été écrite par Tzlil Kalifi, Nadav Aharoni et Yuval Raphael, cette dernière ayant marqué l’édition précédente en décrochant la deuxième place lors du concours organisé à Bâle.

« Michelle » se distinguera par un choix linguistique original : le morceau mêlera le français — langue maternelle de Noam Bettan — à l’hébreu et à l’anglais. Selon les premières informations, il s’agira d’un titre rythmé, contrastant avec les ballades présentées par Israël lors des deux dernières éditions.

Parallèlement à cette annonce, Israël enregistre un léger recul dans les classements des bookmakers internationaux, se positionnant actuellement à la cinquième place des pronostics. Malgré cette baisse relative, le pays demeure parmi les favoris de la compétition.

À l’approche de l’événement musical le plus suivi au monde, l’attention se tourne désormais vers la révélation officielle du morceau et la stratégie scénique qui accompagnera cette nouvelle candidature israélienne.