Eurovision : la candidate suédoise opposée à la participation d’Israël s’évanouit à la veille de la finale

À la veille de la grande finale de l’Eurovision à Vienne, la délégation suédoise a connu une frayeur en coulisses. Felicia, 24 ans, représentante de la Suède avec le titre My System, s’est évanouie vendredi soir après la répétition générale des jurys, l’une des séquences les plus importantes avant le direct. La chanteuse devait ensuite rencontrer la presse suédoise, mais ce sont finalement son équipe médicale et son encadrement qui ont donné de ses nouvelles.

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Selon Lotta Furebäck, cheffe de la délégation suédoise, l’incident serait dû à une combinaison de déshydratation, de chaleur et de vêtements trop serrés. « Cela a été causé par un manque de liquides, une forte chaleur et des vêtements trop serrés. Les médecins l’ont prise en charge et elle a reçu des liquides. Elle a simplement eu une chute de tension, mais tout va bien maintenant », a-t-elle expliqué. La responsable a précisé que l’épisode n’était pas lié aux problèmes de voix rencontrés par la chanteuse plus tôt dans la semaine. Felicia ne se serait pas blessée en tombant, car elle se trouvait déjà accroupie au moment du malaise, et devrait donc se produire normalement lors de la finale.

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Mais ce malaise intervient dans un climat déjà chargé autour de la candidate suédoise. En mars, après sa victoire au Melodifestivalen, elle avait tenu des propos très critiques sur la participation d’Israël à l’Eurovision. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée qu’Israël participe », avait-elle déclaré, avant d’ajouter une phrase qui avait suscité de vives réactions : « J’y vais, et je devrai m’assurer qu’ils ne gagnent pas. »

L’Union européenne de radio-télévision, organisatrice du concours, a depuis pris contact avec le diffuseur suédois SVT et avec l’entourage de l’artiste. L’EBU lui a rappelé les règles du concours, qui interdisent aux participants de transformer l’événement en tribune politique ou en instrument de pression. SVT a, de son côté, souligné que les artistes suédois avaient le droit d’exprimer leurs opinions, tout en précisant que le sujet avait été clarifié et traité au sein de l’équipe de la chanteuse.

À quelques heures de la finale, Felicia reste donc attendue sur scène. Mais son passage s’annonce désormais scruté autant pour sa performance que pour le contexte politique qui l’entoure.