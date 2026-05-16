Israël : Yousef Jabareen succède à Ayman Odeh à la tête du parti Hadash pour les prochaines élections

Le parti Hadash a choisi samedi l’ancien député Dr Yousef Jabareen, originaire d’Umm al-Fahm, pour conduire sa liste aux prochaines élections législatives. Réunie en conseil national à Deir Hanna, la formation a ainsi ouvert sa campagne électorale en devenant, selon ses responsables, la première force politique en Israël à désigner sa liste en vue du prochain scrutin.

Yousef Jabareen l’a emporté face au Dr Shukri Awawdeh et prendra donc la place occupée ces dernières années par Ayman Odeh, figure centrale de l'extrême-gauche arabe israélienne. Hadash, qui se présente comme un parti judéo-arabe, a profité de cette réunion pour cadrer politiquement la campagne à venir, la décrivant comme un « combat décisif contre le gouvernement Netanyahou-Ben Gvir-Smotrich et contre l’approfondissement de l’occupation, de l’abandon, du racisme et du fascisme ».

Le conseil national de Hadash compte 966 délégués et est présenté par le parti comme l’instance représentative la plus large du public arabe et judéo-arabe en Israël. La désignation de Jabareen marque un changement important dans la direction de la formation, alors que deux de ses figures les plus connues, Ayman Odeh et Aida Touma-Sliman, n’ont pas sollicité de nouveau mandat interne.

Tous deux siègent à la Knesset pour Hadash depuis 2015. Mais la constitution du parti, qui encourage le renouvellement de ses cadres, leur imposait d’obtenir une majorité des deux tiers pour être reconduits. Ayman Odeh et Aida Touma-Sliman avaient annoncé depuis plusieurs mois qu’ils ne se représenteraient pas cette fois-ci.

Avec Yousef Jabareen, Hadash mise sur une personnalité déjà connue du paysage parlementaire israélien, juriste de formation et ancien député, pour mener une campagne qui s’annonce fortement polarisée. Son arrivée à la tête de la liste intervient dans un contexte politique tendu, marqué par les fractures autour de la guerre, des relations judéo-arabes en Israël et de la recomposition de l’opposition au gouvernement Netanyahou.