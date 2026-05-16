Iran : quand la télévision du régime enseigne le maniement des armes

En Iran, la pédagogie militaire s’invite jusque sur les écrans de la télévision d’État. La chaîne Ofogh, affiliée à l’IRIB et connue pour sa ligne idéologique dure, a diffusé une séquence consacrée au maniement d’un fusil d’assaut de type Kalachnikov. Dans l’extrait relayé sur les réseaux sociaux, un intervenant présente l’arme comme un équipement individuel, conçu en Russie en 1947, avant d’en expliquer les principes généraux de fonctionnement.

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La scène n’a rien d’un simple contenu technique isolé. Elle s’inscrit dans un environnement médiatique où la télévision publique joue un rôle central dans la mise en récit de la confrontation avec Israël, les États-Unis et plus largement l’Occident. En diffusant ce type de séquence, le régime ne se contente pas de parler de défense : il installe dans l’espace public l’idée d’une société mobilisée, préparée, appelée à intégrer la guerre comme horizon possible.

Cette séquence rappelle aussi les procédés de propagande observés à Gaza, où le Hamas a longtemps mis en scène les armes, les combattants et la préparation militaire comme des éléments de mobilisation collective. Dans les deux cas, l’image ne se limite pas à montrer une capacité armée : elle cherche à familiariser le public avec l’idée de confrontation permanente, à glorifier la "résistance armée" et à inscrire la violence dans un récit politique.