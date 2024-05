Eurovision : la représentante d'Israël huée par le public lors des répétitions

La représentante d'Israël à l'Eurovision, Eden Golan, a chanté sous les huées des spectateurs lors de sa seconde répétition en public, à la veille de la demi-finale du concours qui aura lieu jeudi soir. "Tu crains" ont crié certaines personnes, pendant que d'autres la sifflaient. Quelques applaudissements se sont quant même fait entendre.

Les protestations du public ont été particulièrement nettes lors de l'apparition sur scène de la chanteuse et à la fin du morceau, qui contient des paroles en hébreu. La délégation israélienne a commenté l'incident en déclarant : "Ils n'ont pas fait taire Eden, et ils ne nous feront pas taire. Ils nous reverront demain."

Eden Golan a également réagi. "Je suis fière de représenter mon pays, surtout cette année. Je reçois du soutien et de l'amour, et je suis déterminée à donner ma meilleure performance demain lors de la demi-finale. Rien ne me détournera de mon objectif. Je suis fière d'être israélienne", a-t-elle dit.

La chanteuse fait face à une immense pression, alors que la présence d'Israël à l'Eurovision est décriée de toutes parts, en raison de la guerre en cours à Gaza. Depuis que la compétition a débuté, des manifestations propalestiniennes ont lieu quotidiennement aux abords de la Malmö Arena qui accueille le concours. Ces tensions ont incité la Suède à déployer un dispositif sécuritaire sans précédent autour de l'événement. Et si des mesures très strictes sont en vigueur à l'entrée de la salle de spectacle - avec l'interdiction des sacs et de tout signe politique, elles ne peuvent empêcher le public de donner de la voix pour exprimer son opposition.