Eurovision : le Canada pourrait bientôt rejoindre la compétition

Le Canada pourrait participer à l'Eurovision dès l'an prochain. Le diffuseur public canadien CBC a obtenu le statut de membre à part entière de l'Union européenne de radio-télévision (UER/EBU), une condition indispensable pour prendre part au célèbre concours de la chanson.

Cette évolution ouvre la voie à une première participation canadienne. L'idée avait été lancée par le Premier ministre Mark Carney, qui, depuis son arrivée au pouvoir l'an dernier, cherche à renforcer les liens politiques, économiques et culturels entre le Canada et l'Europe. Dès novembre dernier, son gouvernement avait annoncé travailler avec CBC sur ce projet et prévu un financement d'environ 105 millions de dollars dans le budget 2025.

Si sa candidature est confirmée, le Canada ne serait pas le premier pays non européen à concourir. Israël participe à l'Eurovision depuis plusieurs décennies, tout comme l'Australie, invitée de manière régulière depuis 2015. Le Maroc avait également pris part au concours à une seule reprise, en 1980.

Le directeur général de l'UER, Noel Curran, s'est félicité de l'arrivée de CBC au sein de l'organisation : « La place du Canada dans cette communauté nous renforce tous. » Il s'agit du même responsable qui avait récemment mis en garde les autorités israéliennes contre les conséquences qu'aurait une éventuelle remise en cause du diffuseur public Kan sur la participation d'Israël à l'Eurovision.

Même si le Canada n'a jamais participé officiellement au concours, plusieurs artistes canadiens y ont déjà marqué l'histoire. La plus célèbre est Céline Dion, née au Québec, qui avait remporté l'Eurovision 1988 sous les couleurs de la Suisse avec « Ne partez pas sans moi ». Plus récemment, la chanteuse montréalaise La Zarra a représenté la France lors de l'édition 2023.

Une participation du Canada constituerait une nouvelle étape dans l'internationalisation croissante de l'Eurovision.