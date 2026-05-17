Eurovision : Noam Bettan accueilli en héros à son retour en Israël après sa deuxième place

Après son parcours remarqué à l’Eurovision 2026 à Vienne, Noam Bettan est rentré dimanche en Israël avec la délégation israélienne, accueilli chaleureusement à l’aéroport Ben-Gourion. Le représentant israélien, arrivé deuxième de la compétition avec sa chanson Michelle, a été reçu dans une ambiance festive, au terme d’une finale particulièrement tendue et très suivie dans le pays.

À son arrivée, Noam Bettan est apparu enveloppé dans le drapeau israélien, tandis que des panneaux installés dans l’aéroport affichaient le message : « Nous sommes fiers de toi ! » Le chanteur devait ensuite tenir une conférence de presse aux côtés des danseuses qui l’accompagnaient sur scène et des membres de la délégation israélienne.

Cette deuxième place constitue un résultat majeur pour Israël dans une édition de l’Eurovision marquée par de fortes tensions politiques autour de sa participation. Malgré ce climat, Noam Bettan a livré une prestation saluée pour son intensité et sa maîtrise, portée par Michelle, un titre mêlant hébreu, français et anglais. Sa mise en scène, construite autour d’un décor en forme de diamant, avait également contribué à donner à sa performance une identité visuelle forte.

Au terme du vote, Israël a obtenu 343 points : 123 points attribués par les jurys nationaux et 220 par le public. Selon les médias israéliens, les jurys se sont montrés cette année plus favorables à Israël que lors des précédentes éditions, tandis que le vote du public a confirmé une forte mobilisation en faveur de Noam Bettan.

La victoire est revenue à la Bulgarie, représentée par la chanteuse Dara avec la chanson Bangaranga. Le pays organisera donc la prochaine édition du concours.