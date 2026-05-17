Noam Bettan décroche la deuxième place de l’Eurovision avec « Michelle »

Noam Bettan a terminé deuxième de la finale de l’Eurovision, samedi soir à Vienne, avec sa chanson « Michelle », interprétée en français, en hébreu et en anglais.

Le chanteur israélo-français a obtenu 343 points au total, dont 123 points des jurys professionnels et 220 points du public. Israël s’est ainsi classé troisième au vote populaire et huitième auprès des jurys, un résultat suffisant pour décrocher la deuxième place finale.

La victoire est revenue à la Bulgarie, représentée par Dara, avec le titre « Bangaranga ». La chanteuse a créé la surprise en remportant le concours avec 516 points, devant Israël et la Roumanie.

Sur scène, Noam Bettan était accompagné de cinq danseurs. Contrairement à la demi-finale de mardi, aucun slogan anti-israélien ni huée n’a été entendu pendant sa prestation dans la retransmission en direct. Des spectateurs ont même scandé son prénom au début de la chanson.

Après sa performance, le chanteur a lancé : « Thank you Europe, toda raba », avant d’ajouter : « Am Yisrael Chai ».

À l’issue du concours, Noam Bettan a confié à la chaîne publique Kan qu’il n’aurait pas pu espérer un meilleur résultat. « J’ai essayé de rester concentré. J’ai chanté avec joie, avec le sourire », a-t-il déclaré, affirmant avoir voulu offrir aux Israéliens « un moment d’espoir ».

Le président israélien Isaac Herzog a appelé Noam Bettan dans la nuit pour le féliciter de cette performance. Il a salué « un exploit extraordinaire » et l’honneur apporté à Israël.

« Tu nous as émus. Tu es tout simplement merveilleux. La prestation était parfaite et tu as fait honneur au peuple d’Israël », lui a déclaré Isaac Herzog, en soulignant son calme et sa maîtrise sur scène.

Le président a également estimé que cette performance contribuait à l’image d’Israël dans le monde, dans une période particulièrement complexe. « Tu as ajouté une touche immense au bon nom de l’État d’Israël dans le monde. Merci beaucoup », a-t-il ajouté.

Noam Bettan a remercié Isaac Herzog pour ses mots et pour les efforts ayant permis la participation israélienne au concours. « Cela a donné beaucoup d’espoir au peuple d’Israël », a-t-il répondu.