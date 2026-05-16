Eurovision : décor en diamant, chanson trilingue, ordre de passage… tout savoir sur Noam Bettan avant la finale

À quelques heures de la finale de l’Eurovision à Vienne, Noam Bettan s’avance comme l’un des visages les plus scrutés de cette 70e édition. Le chanteur franco-israélien, 28 ans, représentera Israël avec Michelle, une chanson en hébreu, en français et en anglais, reflet d’un parcours personnel façonné par plusieurs langues et plusieurs cultures. Né et élevé à Ra’anana dans une famille juive originaire de France, Bettan a grandi entre deux univers musicaux et identitaires, une double appartenance qui nourrit aujourd’hui son style.

Auteur-compositeur-interprète, il s’est fait connaître du public israélien après son service militaire, avant de construire progressivement sa carrière avec plusieurs singles, un premier album sorti en 2023, Me’al HaMayim, et une présence régulière sur scène avec son groupe. En janvier, sa victoire dans HaKokhav HaBa, le télé-crochet qui désigne le représentant israélien à l’Eurovision, lui a ouvert les portes de Vienne.

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Mais son aventure européenne se déroule dans un climat lourd. La participation d’Israël a provoqué le boycott de cinq pays — l’Espagne, les Pays-Bas, l’Irlande, l’Islande et la Slovénie — et placé le concours au cœur d’une séquence politique inflammable. Lors de la demi-finale, Noam Bettan a été accueilli par des huées et des slogans pro-palestiniens audibles au moment de son passage, même si l’essentiel du public présent dans la salle lui a aussi réservé des applaudissements. L’Eurovision et le diffuseur autrichien ORF ont indiqué que des manifestants proches de micros avaient perturbé la prestation avant d’être évacués.

Face à cette pression, Bettan a choisi une ligne sobre : chanter, tenir, rester concentré. Après sa sélection, il disait avoir ressenti « beaucoup d’amour » du public israélien et vouloir rester « authentique et vrai ». Son entrée en finale donne à Israël une présence symbolique forte dans une édition réduite à 35 pays, la plus restreinte depuis le début des années 2000. Noam Bettan mise sur une mise en scène construite autour d’un décor en forme de diamant, qui encadre sa prestation et renforce l’atmosphère élégante de Michelle. Israël passera en troisième position lors de la finale, un ordre de passage précoce qui impose de capter très vite l’attention du public et des jurys. Pour Noam Bettan, l’enjeu sera donc de transformer cette contrainte en force : installer dès les premières minutes du concours une performance mémorable.

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