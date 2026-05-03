Eurovision : le représentant israélien impressionne lors de sa première répétition à Vienne

À quelques jours du lancement du concours de l’Eurovision, le représentant israélien Noam Bettan a effectué sa première répétition sur la scène de Vienne, suscitant l’enthousiasme de la délégation malgré un contexte politique particulièrement tendu.

Lors de cette répétition du titre « Michelle », les premières images de la mise en scène ont été dévoilées. Le chanteur entame sa performance depuis un imposant dispositif scénique surnommé « le diamant », décrit comme l’un des plus spectaculaires accessoires de cette édition. Ce décor, composé d’un système de miroirs internes, crée un effet visuel de démultiplication des silhouettes, offrant un rendu immersif et inédit sur la scène du concours.

À l’ouverture de ce dispositif, Noam Bettan apparaît accompagné d’une danseuse, avant d’être rejoint par quatre autres artistes, pour un total de cinq danseuses. Le « diamant » reste ensuite présent en arrière-plan, contribuant à l’identité visuelle du numéro tout au long de la performance. Selon les membres de la délégation, ce moment d’ouverture promet « un effet jamais vu » dans l’histoire récente du concours.

Au-delà de la scénographie, les observateurs présents ont salué les performances vocales du chanteur, jugées particulièrement solides dès cette première répétition. La cheffe de délégation, Sharon Drix, s’est dite « très satisfaite et enthousiaste », tandis que le metteur en scène Yoav Tzafir a évoqué « un véritable professionnalisme » sur scène.

Noam Bettan se produira lors de la première demi-finale prévue le 12 mai, où il interprétera la dixième chanson de la soirée. La finale est quant à elle programmée le 16 mai.

Cette participation intervient toutefois dans un climat délicat, marqué par des appels au boycott liés à la guerre à Gaza. Plusieurs pays, dont l’Espagne et la Slovénie, ont annoncé qu’ils ne diffuseraient pas le concours. Malgré cela, Israël figure actuellement parmi les favoris, occupant la sixième place dans les classements des paris.