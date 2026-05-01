Eurovision 2026 : le représentant israélien s’envole pour Vienne sous haute sécurité

Le représentant israélien à l’Eurovision 2026, Noam Bettan, a quitté Israël vendredi en direction de Vienne, où se tiendra la compétition musicale européenne. Le chanteur participera à la première demi-finale prévue le 12 mai, avec son titre « Michelle ».

Accompagné de ses danseurs, de membres de la délégation et de responsables du diffuseur public KAN, l’artiste a décollé depuis l’aéroport Ben Gourion dans un contexte sécuritaire renforcé. Cette précaution s’explique par les tensions entourant la participation d’Israël à l’événement, alors que des manifestations sont attendues dans la capitale autrichienne.

Dans un message vidéo diffusé avant son départ, Noam Bettan a exprimé sa gratitude envers le public israélien. « Merci à tout le peuple d’Israël pour votre amour », a-t-il déclaré, affirmant avoir ressenti « le plus grand soutien » de sa vie ces derniers mois. « Je suis fier de représenter notre pays, et je promets que nous ferons tout pour être à la hauteur », a-t-il ajouté.

Le chanteur doit tenir sa première répétition officielle dimanche à la Wiener Stadthalle, salle emblématique de Vienne qui accueillera le concours. Sa participation intervient dans un climat politique tendu : cinq pays — l’Irlande, l’Islande, la Slovénie, l’Espagne et les Pays-Bas — ont annoncé leur retrait après qu’un vote de l’Union européenne de radio-télévision a confirmé le maintien d’Israël dans la compétition.

Malgré ces tensions, la délégation israélienne affiche sa détermination à participer pleinement à l’événement. L’Eurovision, habituellement symbole de diversité culturelle et d’unité, se déroule cette année sous le signe de fortes divisions politiques, illustrant une nouvelle fois les répercussions du contexte international sur la scène artistique.