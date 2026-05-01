Israël approuve l’extension des capacités de l’hôpital de campagne de la Croix-Rouge à Gaza

Israël annonce une intensification de l’effort humanitaire dans la bande de Gaza avec l’extension significative de l’hôpital de campagne du Comité international de la Croix-Rouge. L’organisme israélien COGAT, chargé de la coordination des activités civiles dans les territoires, a validé un projet d’envergure visant à renforcer les capacités médicales sur place dès la semaine prochaine.

Selon les autorités israéliennes, cette expansion s’accompagnera de l’entrée de dizaines de camions transportant du matériel médical avancé dans le territoire. L’objectif est double : remplacer les équipements utilisés depuis le début de la guerre et accroître de manière significative les capacités de prise en charge de l’hôpital.

Les livraisons comprendront notamment des systèmes médicaux sophistiqués, des médicaments, des générateurs électriques ainsi que des infrastructures hospitalières supplémentaires. Ces ajouts devraient permettre d’élargir les services proposés, en particulier dans des domaines essentiels comme la santé des femmes et les soins de maternité.

Ce projet s’inscrit dans un cadre plus large d’initiatives humanitaires menées en coordination avec des partenaires internationaux, dont les Nations unies et des organisations agréées. Les autorités israéliennes assurent que ces opérations sont réalisées via des mécanismes stricts de supervision, afin de garantir que l’aide parvienne à la population civile tout en maintenant un contrôle rigoureux.

Le COGAT souligne que cette opération démontre qu’un transfert sécurisé d’équipements sensibles reste possible, malgré un environnement particulièrement complexe. Elle illustre également la volonté d’Israël de faciliter une réponse médicale adaptée dans la bande de Gaza, conformément au droit international.