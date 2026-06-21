« Fauda » : la chaîne Yes met en garde les spectateurs avant la diffusion d’épisodes consacrés au 7 octobre

Fait inhabituel pour une série télévisée, la plateforme israélienne Yes a indiqué aux téléspectateurs de « Fauda » qu’ils pouvaient choisir de ne pas regarder deux épisodes de la cinquième saison sans perdre le fil de l’intrigue principale.

Dans un message adressé au public ce dimanche, la chaîne a averti que les épisodes 7 et 8, dont la diffusion est prévue lundi, sont directement inspirés des événements du 7 octobre 2023 et contiennent des scènes, images et sons susceptibles de heurter certains spectateurs.

« Ces épisodes reviennent sur cette journée terrible et peuvent être visionnés indépendamment », a indiqué Yes dans son communiqué. La chaîne précise que les téléspectateurs qui trouveraient leur contenu trop éprouvant peuvent les passer et reprendre le cours de la saison avec l’épisode suivant.

Cette démarche, rare dans l’industrie audiovisuelle, reflète la sensibilité persistante entourant les attaques du 7 octobre en Israël, près de trois ans après les événements.

La cinquième saison de « Fauda » est présentée comme la dernière de la série créée par Lior Raz et Avi Issacharoff. Les deux créateurs travaillent déjà sur un nouveau projet, provisoirement intitulé « The Therapist ».

Selon la production, cette future série prendra la forme d’un thriller psychologique mêlant espionnage au Moyen-Orient et exploration des traumatismes, de la culpabilité, de l’amour et de la rédemption.